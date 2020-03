Melito: un uomo di 65 anni è morto a causa del Coronavirus (come annunciato dal sindaco Antonio Amente).

C’è la prima vittima da Coronavirus a Melito. Si tratta di un 65enne, ed era il secondo caso positivo al Covid-19 in città. In un primo momento, l’uomo era stato ricoverato in sub intensiva all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, poi i medici hanno preferito trasferirlo al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore.

A dare la triste notizia è stato il sindaco Antonio Amente con un post su Facebook: “E’ una notizia che mai avrei voluto darvi. Purtroppo il nostro concittadino, a cui meno di 24 ore fa era stato riscontrato il Coronavirus, è deceduto. I familiari hanno ricevuto la triste notizia mentre si stavano recando all’ospedale di Giugliano per effettuare i tamponi”.