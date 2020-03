Coronavirus, conferenza stampa 8 marzo 2020 ore 18.00 – Diretta Protezione Civile

Ecco la diretta della Conferenza stampa dell’8 marzo 2020 delle 18.00 sulla situazione Coronavirus della protezione civile. In Campania si registrano 101 casi.

In conferenza stampa alla Protezione Civile il commissario Angelo Borrelli ha illustrato i dati aggiornati ad oggi h 18,00. Sono 6.387 i malati per coronavirus in Italia, con un incremento di 1.326 persone rispetto a ieri, e 366 i morti, 133 in più. I guariti sono 622. Il totale dei casi in Italia è, quindi, dal’inizio dell’epidemia di 7.375. Per quanto riguarda i decessi sono persone dai 70 anni in su e con patologie croniche e pregresse.

Vo’ non è più zona rossa

Il comune di Vo’ non è più fisicamente una zona rossa. Nel primo pomeriggio sono stati rimossi quasi tutti i varchi di controllo che da 14 giorni filtravano uscite e ingressi nell’area isolata.

Situazione in Campania

Sono stati eseguiti altri 12 tamponi risultati positivi al Coronavirus in Campania. Una parte dei contagiati dichiarati oggi risiedono rispettivamente uno nella provincia di Napoli, 3 sono di Napoli città, 4 della provincia Caserta, uno provincia di Avellino, due della provincia di Benevento e uno è della provincia di Salerno. Si registrano in totale 101 casi. A darne notizia è la Protezione Civile della Regione Campania con un nuovo aggiornamento sulla diffusione del virus.

Non è stato necessario ospedalizzare tutti solo 37 pazienti sono ricoverati nell’ospedale Cotugno per Covid19. Le loro condizioni sono tendenzialmente stabili. Di questi 37, 5 pazienti sono intubati e ricoverati in Terapia intensiva. Le loro condizioni sono “stabili nella loro criticità”. Altri 6 pazienti, sempre dei 37, sono sottoposti a ossigenoterapia.