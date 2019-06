Circumvesuviana: disagi per gli utenti Eav, che nella giornata di ieri hanno dovuto fare i conti con la soppressione di varie corse.

Giornata complicatissima quella di ieri, lunedì 10 giugno, per gli utenti della Circumvesuviana, costretti a fare i conti con disagi dovuti alla mancanza di personale (molti addetti sono in ferie) e alla carenza di treni (con circa 30 corse soppresse senza preavviso). Non si esclude che anche oggi ricapiti la stessa situazione.

Come riportato da “Il Mattino”, i disagi hanno raggiunto il massimo nel pomeriggio di ieri alla stazione di Porta Nolana (stazionamento di tutti i convogli), dove è stato necessario l’intervento dei militari dell’Esercito per calmare i pendolari che non avevano treni a disposizione per rientrare in provincia.

Si è inoltre verificato il guasto di un treno da cui è uscito del fumo facendo temere un incendio. Tale eventualità è stata scongiurata con la sostituzione con un altro treno appena “revampizzato” (ovvero aggiustato).