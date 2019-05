Noemi (la bimba ferita da un proiettile vagante nell’agguato in piazza Nazionale) si trova ora in un reparto di assistenza riabilitativa post intensiva (dove potrà stare con i genitori).

Dall’ospedale Santobono di Napoli arriva un’altra bella notizia per la piccola Noemi, la bimba di 4 anni gravemente ferita nell’agguato in piazza Nazionale dello scorso 3 maggio.

Come riportato da “Il Mattino”, la piccola ha lasciato il reparto di Rianimazione ed è stata trasferita in un reparto dedicato all’assistenza riabilitativa post intensiva, nel quale potrà stare in compagnia dei suoi genitori. Si tratta di un luogo in cui sono trasferiti i piccoli pazienti che, superata la fase più critica, non sono ancora in grado di andare in un reparto di degenza ordinario.

Questo trasferimento rappresenta dunque un altro tassello fondamentale per la guarigione di Noemi, la cui prognosi quod vitam è stata sciolta lo scorso 20 maggio dopo 18 giorni di angoscia.

La decisione di trasferire la bimba è stata presa dai medici dopo una Tac di controllo, che ha confermato i progressi clinici e aperto la strada al percorso di riabilitazione. Nel nuovo reparto la bimba sarà sottoposta ad assistenza riabilitativa post intensiva, fase di transizione che dovrebbe durare alcuni giorni, prima di poter passare alla riabilitazione vera e propria.