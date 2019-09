Ancora una “stesa” ai Quartieri Spagnoli: sequestrati 26 bossoli

Torna la paura nei Quartieri Spagnoli, dove la scorsa notte si è verificato un altro raid armato dopo quello di appena cinque giorni fa nei pressi della casa del boss Ciro Mariano.

Spari a Napoli, nei Quartieri Spagnoli. La polizia, che indaga sull’accaduto, ha sequestrato 26 bossoli trovati al suolo in via Colonna Cariati, all’angolo con vico Concordia. Probabilmente si tratta di una traccia di una ‘stesa’, raid armato con spari in aria a scopo intimidatorio.

Una zona al centro di fibrillazioni tra clan

Da tempo la zona e’ al centro di fibrillazioni tra clan. Appena cinque giorni, lo scorso 12 settembre, sempre nei Quartieri spagnoli, furono sequestrati dai carabinieri 5 bossoli nei pressi della casa del boss Ciro Mariano.