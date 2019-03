Ambiente, oggi scendono in piazza i ragazzi di tutto il mondo per chiedere ai governi un impegno concreto contro i cambiamenti climatici.

Per salvare il clima, migliaia di studenti, in 90 paesi e 1.325 città, parteciperanno domani alle manifestazioni dell’Earth Strike. È attesa una grande adesione in Germania, Belgio, Svizzera, Stati Uniti, Australia, Francia, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Italia.

Il movimento è nato lo scorso agosto grazie a Greta Thunberg. Greta è una studentessa svedese di 16 anni, che ha dato il via alle sue proteste solitarie, saltando la scuola il venerdì, dopo un periodo di caldo record in Svezia. Tutti i giorni andava a protestare silenziosamente, a favore dell’ambiente, davanti al Parlamento di Stoccolma.

Da quando le sue proteste sono iniziate, molte migliaia di studenti si sono uniti a lei nel chiedere più azione a favore dell’ambiente.

Greta Thunberg, che nel profilo Twitter ha 235mila follower, mentre la sua pagina Facebook è seguita da oltre 270mila, è il simbolo mondiale di quello che è diventato un movimento studentesco mondiale, ma a cui aderiscono anche gli adulti e, fra questi, oltre tremila scienziati. Al movimento dei #FridaysForFuture hanno dato la loro adesione anche 12mila ricercatori.

Una ragazza coraggiosa che, a dicembre scorso, alla Conferenza dell’Onu sul clima a Katowice, in Polonia, ha rimproverato i leader mondiali di “comportarsi come bambini irresponsabili, non abbastanza maturi da dire le cose come stanno”, e da lì ha invitato tutti i ragazzi del mondo a mobilitarsi personalmente per questa causa.

Viaggiando sempre in treno, perché gli aerei inquinano troppo, Greta ha girato da Parigi a Berlino ad Amburgo ed altre città europee, per sfilare in strada con altri studenti nello sciopero della scuola. Ha definito una serie di regole per manifestare: no a violenza, incidenti, rifiuti, profitti, odio, ridurre al minimo la propria impronta di carbonio e fare sempre riferimento alla scienza.

foto Parchi da Amare