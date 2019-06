Cronaca di Napoli: Salvatore Nurcaro (obiettivo del raid) avrebbe fatto il nome del sicario autore degli spari del 3 maggio in piazza Nazionale (in cui fu ferita la piccola Noemi).

Importanti novità nell’inchiesta riguardante l’agguato in piazza Nazionale a Napoli dello scorso 3 maggio, nel quale furono feriti la piccola Noemi (ora tornata a casa dopo più di un mese di sofferenza e speranza di familiari e cittadini), la nonna della bimba e il 31enne Salvatore Nurcaro.

Quest’ultimo, come riportato da “Il Mattino”, ha parlato dell’agguato indicando il nome di chi ha cercato di ucciderlo: Armando Del Re. A confermare che fu proprio Del Re l’autore degli spari in quel maledetto 3 maggio, è una intercettazione ambientale captata dagli inquirenti in ospedale, dove Nurcaro (pregiudicato originario del quartiere San Giovanni a Teduccio) venne ricoverato dopo essere stato gravemente ferito nell’agguato in piazza Nazionale.

L’intercettazione è stata consegnata al Tribunale del Riesame di Napoli, che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Armando e Antonio Del Re, i due fratelli arrestati rispettivamente in provincia di Siena e in provincia di Napoli lo scorso 10 maggio, nel corso in un blitz congiunto da parte di Carabinieri, Polizia e Guardia di finanza, coordinato dalla Procura partenopea.