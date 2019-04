Cimitero Santa Maria Capua Vetere: rabbia e sconcerto della Anpi per gli omaggi floreali sulla tomba di Michael Seifert (il “boia di Bolzano”).

Alla vigilia del 25 Aprile, festa della Liberazione dal nazifascismo, Anpi indignata per gli omaggi floreali nel cimitero di Santa Maria Capua Vetere sulla tomba di Michael (Misha) Seifert, il boia nazista del campo di concentramento di Bolzano Gries, morto nel 2010 a Caserta all’età di 86 anni mentre stava scontando la pena dell’ergastolo e poi sepolto nel cimitero sammaritano.

Di fronte a tali “omaggi”, il presidente dell’Anpi Alto Adige Südtirol, Guido Margheri, e quello di Caserta, Agostino Morgillo, chiedono che tale criminale di guerra sia seppellito “in modo anonimo” (come nel caso del “boia” della strage delle Fosse Ardeatine, Erich Priebke). In una lettera inviata ai sindaci di Santa Maria Capua Vetere e di Bolzano, i due responsabili dell’Anpi sperano che si fermi “lo sfacciato e spregevole omaggio con fiori e addobbi alla tomba del criminale nazista Michael Seifert detto Misha compiuto da sconosciuti nel cimitero di Santa Maria Capua Vetere”.

Come già documentato da Nico Pirozzi su “2A News”, non è purtroppo la prima volta che la tomba del boia nazista diviene meta di “nostalgici” che portano fiori davanti al loculo, ma notare tali omaggi fa ancora più male alla vigilia del 25 aprile.

Per i due presidenti dell’ Anpi l’omaggio alla tomba di Seifert “rappresenta ogni giorno che passa un’offesa alle vittime della sua disumana violenza e di tutte le vittime del nazifascismo”. Per il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, “al momento la nota dell’Anpi è l’unico atto ufficiale” a segnalare “c he sulla tomba di Seifert vi sarebbe una sorta di pellegrinaggio da parte di nostalgici delle Ss. Non vi sono relazioni da parte dei custodi del cimitero, né da parte della polizia municipale. Agli atti del Comune – aggiunge il sindaco – vi sono tutte le autorizzazioni dei vertici militari e anche quella della moglie, per inserire il nome sulla tomba. Mi impegnerò a fare ulteriori approfondimenti su quello che ha segnalato l’Anpi, perché i valori di libertà e di democrazia, di antifascismo, sono fondamentali per noi”.