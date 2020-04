Caserta, bimbo di 3 anni precipita dal balcone e muore

Il piccolo è giunto all’ospedale di Caserta nella serata di ieri e le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.

E’ precipito dal quarto piano a Caserta, nella centrale via Roma e le sue condizioni sono apparse subito gravi. Questa mattina la tragica notizia: non ce l’ha fatta il bambino di 3 anni caduto dal balcone della palazzina dove viveva con i genitori. In ambulanza e’ stato trasferito con urgenza all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano dove e’ arrivato in gravi condizioni.

Sul posto sono accorsi subito gli agenti della Polizia di Caserta che stanno indagando sulla dinamica.