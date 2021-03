Ufficiale, Juventus-Napoli rinviata al 7 aprile

Cambia ancora la data di Juventus-Napoli, il match non disputato lo scorso 4 ottobre. Su richiesta di entrambe le società, la gara in programma all’Allianz Stadium sarà recuperata il 7 aprile.

- Advertisement -

Su richiesta di Juventus e Napoli, il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto il rinvio a mercoledì 7 aprile con inizio alle 18.45 del recupero della gara della 3a giornata di andata del Campionato di Serie A. La gara inizialmente in programma ad ottobre, era stata già spostata al 17 marzo.

La sfida tra Juventus e Napoli è stata rinviata ancora. La Lega Serie A ha ufficializzato in una nota, la nuova data del recupero per il big match originariamente in programma ad ottobre e successivamente spostata al 17 marzo 2021. Il confronto tra bianconeri e azzurri si giocherà mercoledì 7 aprile 2021 con inizio alle 18.45 .