Ufficiale: Juventus-Napoli si gioca mercoledì 17 marzo

E’ stata ufficialmente comunicata la data del recupero del match Juventus-Napoli, originariamente in programma lo scorso 4 ottobre.

Juventus-Napoli, valida per la terza giornata del campionato di Serie A e originariamente in programma lo scorso 4 ottobre, si recupererà mercoledì 17 marzo alle 18:45. Lo ha stabilito la Lega Calcio. Nella stessa giornata si giocherà anche Torino-Sassuolo, rinviata dal 26 febbraio a causa del focolaio di coronavirus che si è sviluppato nella squadra granata. Lo ha stabilito la Lega calcio

La partita non fu disputata il 4 ottobre: il Napoli non si presentò a Torino dopo che l`Asl, in seguito alle positività al coronavirus di Zielinski ed Elmas emerse nelle ore precedenti, aveva negato alla squadra l`autorizzazione a partire. Inizialmente il giudice sanzionò il Napoli con lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione confermati in primo e secondo grado. L’ulteriore ricorso (al Collegio di Garanzia del CONI), ha ribaltato invece i verdetti precedenti, stabilendo che la partita si sarebbe dovuta giocare.