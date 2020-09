U&D, Ida Platano contro Sirius: “Vergognati Tu”

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo la puntata di ieri, in cui abbiamo visto la lunga discussione tra Sirius e Gemma Galgani, Ida Platano si scaglia contro il cavaliere: “Vergognati Tu”.

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Nella puntata di ieri abbiamo assistito alla lunga discussione tra Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius, e la sua ex compagna Gemma Galgani.

Subito dopo la messa in onda della puntata è arrivato il commento di Ida Platano, ex dama del trono over e migliore amica proprio di Gemma. La donna ha attaccato il ragazzo sul proprio profilo Instagram.

Sappiamo che Gemma e Paolo si separeranno, ci sarà un riavvicinamento tra la dama e Sirius?

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, abbiamo visto Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, entrare in studio e attaccare subito Gemma Galgani. Il cavaliere le da della ridicola e la dama reagisce.

La discussione non è passata di certo inosservata e a una persona in particolare non è proprio piaciuta. Stiamo parlando di Ida Platano, ex dama del trono over e migliore amica della dama torinese.

La donna non è tornata in studio, come molti si aspettavano, per dare spiegazioni sulla fine della sua storia con Riccardo Guarnieri, ma continua a seguire le vicende della trasmissione. Dal suo profilo Instagram arriva il commento sprezzante al cavaliere.

“Vergognati tu”, scrive la dama. Sin dal primo momento Ida Platano si era schierata contro la relazione tra Gemma e Sirius, convinta che il ragazzo sia alla ricerca solo di visibilità. Sono in molti ad avere la medesima opinione sul cavaliere.

Ora che sappiamo dalle anticipazioni che la conoscenza tra Gemma e Paolo è finita, Sirius avrà una nuova occasione? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

