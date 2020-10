Turismo di ottobre in Campania: ecco le località con un bel clima

83

Turismo in Campania: ecco alcune delle principali località da visitare nel mese di ottobre (mese in cui il clima è ancora favorevole).

In molte città italiane, anche nel mese di ottobre il clima non è certamente rigido, anzi. Non fanno eccezione molte località della Campania, in cui numerose mete turistiche sono pronte ad accogliere ancora una volta i turisti (ovviamente nel rispetto di tutte le norme di contenimento contro il Covid 19). Ecco alcune delle città che costituiscono le mete turistiche più famose della Campania.

Turismo d’ottobre in Campania: Napoli

Non ci vorrebbe un articolo, ma un libro (e anche di più di uno) per parlare delle bellezze di Napoli. Basti pensare a Spaccanapoli, Piazza del Plebiscito, i tanti musei (come il Mann e Capodimonte), oppure ai grandi monumenti come il Duomo, il Maschio Angioino o Castel dell’Ovo. Senza dimenticare i Quartieri Spagnoli, il meraviglioso Lungomare e, ovviamente, la degustazione di una gustosa pizza in uno dei locali della città partenopea, letteralmente a disposizione dei turisti italiani e stranieri per 12 mesi all’anno.

Turismo d’ottobre in Campania: Sorrento

Non è certamente da meno Sorrento, città simbolo della meravigliosa Penisola Sorrentina, con luoghi magici come Marina Piccola e Marina Grande, facendo magari una passeggiata in Villa Fiorentino degustando specialità tipiche come il limoncello e la delizia a limone. Una città, come cantava Lucio Dalla in “Caruso”, dove “il mare luccica e tira forte il vento”.

Turismo d’ottobre in Campania: Ischia cosa vedere

Ischia, la celebre isola verde che si affaccia sul Golfo di Napoli, è senza dubbio uno dei posti più incantevoli del mondo.

E anche quest’anno, nonostante la pandemia Covid 19, è ancora una volta meta per le vacanze per i turisti di tutto il mondo. Da Forio fino al Castello Aragonese e ai Giardini termali, la meraviglia dell’isola verde è senza tempo.

Turismo d’ottobre in Campania: Isola di Capri cosa vedere

“L’isola del sogno, la terra dell’amore”. Così Vittorio De Sica in Pane, amore e… definiva Capri, uno dei posti più belli del mondo, che anche quest’anno, nonostante la pandemia Covid 19, è ancora una volta tra le mete preferite per le vacanze di turisti da tutto il mondo. Dai mitici Faraglioni alla Grotta Azzurra, fino alla villa dell’Imperatore Tiberio e la celeberrima Piazzetta, c’è da scommetterci che anche in questo mese ci saranno tanti turisti.

Turismo d’ottobre in Campania: Procida

Quando si arriva all’isola di Procida lo sguardo viene subito catturato dalle case tutte colorate di Marina Grande. L’isola è abitata da pescatori, ha tante insenature e spiagge accessibili con un mare azzurro e colline. Non a caso, Procida è stata scelta spesso come set cinematografico per molti film di successo, tra cui Il postino, con Philippe Noiret e Massimo Troisi, e Il talento di Mr. Ripley, con Matt Damon.

Tra le tante attrattive, spiccano Marina Grande, Palazzo d’Avalos, Terra Murata, l’Abbazia di San Michele e La casa di Graziella.