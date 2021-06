Turismo a Napoli verso la normalità: il ritorno dei bus rossi City Sightseeing

Turismo a Napoli: a partire da oggi, venerdì 18 giugno, tornano a circolare i famosi bus rossi simbolo dei tour per scoprire le bellezze della città.

Dopo un anno e mezzo di incubo Covid 19, c’è tanta voglia di tornare pian piano alla normalità anche sul fronte del turismo a Napoli. A partire da oggi, venerdì 18 giugno, sono ad esempio tornati in circolazione dopo ben otto mesi di stop i famosi bus rossi di City Sightseeing Napoli.

Come noto, si tratta del primo servizio di trasporto turistico di linea della città con bus rossi scoperti a due piani e commentario audio multilingue, che da 18 anni organizza tour ad hoc per scoprire le bellezze della città partenopea.

Una ripresa che, ovviamente, è avvenuta nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19: distanziamento, gel antisettico disinfettante a bordo, misurazione della temperatura e uso obbligatorio delle mascherine.

Per ora, sono due i percorsi attivi: linea A storica e linea B panoramica. Prima partenza dal capolinea di Largo Castello alle 9.30 e ultima alle ore 16.30, con frequenza ogni ora.

“Per 17 anni i nostri bus hanno girato sempre, tutti i giorni, senza mai fermarsi; con il sole, con la pioggia, nei giorni feriali e festivi, in alta e in bassa stagione – ha dichiarato al “Corriere del Mezzogiorno” l’amministratore Antonietta Sannino – La pandemia per la prima volta ci ha tenuti fermi, ed oggi dopo un primo stop dello scorso anno, riprendiamo dopo 8 mesi con “coraggio” i nostri tour per la città. È una grande scommessa ma sentivamo di dover ripartire; lo dovevamo ai dipendenti, ai turisti e soprattutto alla nostra meravigliosa città”.