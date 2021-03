Travel blogger italiani: ecco quali sono i più famosi sui social

Travel blogger italiani: ecco quali sono le cinque persone più seguite nel consigliare viaggi e nel raccontare le loro esperienze in giro per il mondo.

Oltre ai food blogger, ai fashion blogger e alle mamme blogger, nel variegato mondo dei social c’è spazio anche per i travel blogger, specializzati nel viaggiare e nel consigliare viaggi ai loro follower.

Un vero e proprio lavoro quotidiano, che li porta a condividere post, foto e video con cui descrivono i loro viaggi in Italia e nel mondo.

Vista la pandemia da Covid 19, non è per loro certamente il periodo ideale per consigliare viaggi, ma la speranza è che si potrà tornare a viaggiare al più presto: vorrà dire che il virus sarà stato spazzato via dalle vaccinazioni di massa.

Viaggiando per ora solo con la fantasia, ecco i cinque travel blogger italiani più famosi secondo il report del sito “Popupmag”.

Alessandro Marras

Gestisce il suo blog alessandromarras.com, che nel tempo è divenuto un punto di riferimento per i suoi lettori, alla ricerca di spunti utili per organizzare i propri viaggi. Vanta 177mila follower su Instagram e molto seguito è anche il suo canale YouTube “I viaggi di Ale”, dove racconta le sue esperienze di viaggio con interessanti reportage.

Nunzia Cillo

Gestisce il suo sito Entrophia. Vincitrice dell’imagelogger Award del 2014, premiata a Las Vegas nel 2015 da Samsung e Getty Images, Nunzia Cillo viene menzionata da Mashable come una delle instagramers al mondo più amate (186mila follower).

Manuela Vitulli

Gestisce con successo il suo blog Pensieri in viaggio e come scrittrice ha collaborato negli anni, tra gli altri, anche con Vanity Fair e L’Unità. Grandissima è la sua passione per le foto. 131mila follower su Instagram.

Anna Pernice

Indicata dal sito travel365.it come una delle più influenti nel settore travelling, gestisce dal 2013 il blog Travel Fashion Tips, in cui mescola fashion, viaggi e buoni consigli. Quasi 61mila follower su Instagram.

Marika Laurelli

Gestisce insieme al suo compagno Diego Miele il sito Gate309 (seguito da più di 38mila follower su Instagram), attraverso il quale fornisce gli itinerari più belli da scoprire in giro per il mondo, utilizzando foto e video.