Trasporti pubblici a Napoli: Usb annuncia uno sciopero per venerdì 17 settembre

Trasporti pubblici a Napoli: il sindacato Usb ha annunciato per venerdì 17 settembre uno sciopero di 24 ore che porterà allo stop di metropolitana, bus e funicolari. Le motivazioni della protesta.

Si prevedono disagi e traffico intenso a Napoli per la giornata di venerdì 17 settembre, visto che per quella data il sindacato Usb ha proclamato uno sciopero di 24 ore nel settore trasporti pubblici.

In quella giornata, che coinciderà di fatto con la riapertura di numerose scuole nel capoluogo partenopeo (in Campania la riapertura è ufficialmente prevista il 15 settembre), si fermeranno bus, filobus, tram, Linea 1 della metropolitana e le funicolari.

Come riporta “Fanpage”, tale sciopero è stato proclamato in base a varie motivazioni, a cominciare dal “progresso delle condizioni lavorative, organizzative e retributive del personale, con particolare attenzione alla categoria dei conducenti di autobus”.

Usb chiede inoltre “immediato intervento volto a garantire il diritto alla mobilità in piena sicurezza ed efficienza, attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, anche in previsione della ripesa delle scuole e delle attività lavorative”.

Altro tema di protesta è “il rispetto delle normative igienico-sanitarie e anti Covid 19 a bordo dei treni, bus e nelle sedi di lavoro, in particolare riferito alla pulizia ad ogni cambio/fine turno del personale”.

Infine, il sindacato protesta per “il riconoscimento delle spettanze economiche, già maturate e non erogate, previste dagli accordi aziendali sulla produttività, mai disdettati, per il quinquennio 2017-2021” e la “armonizzazione degli accordi sindacali relativi alle tessere familiari e valore dei ticket”.