Trasporti in Campania, abbonamenti gratis per gli studenti: obbligo di green pass?

Abbonamenti ai trasporti pubblici gratis per gli studenti: la Regione Campania valuta l’ipotesi di dare l’ok solo a chi è fornito di green pass.

Anche per l’anno 2021-22 è attiva la campagna abbonamenti gratuiti ai trasporti per gli studenti della Regione Campania. L’iniziativa, nata da un’idea del governatore Vincenzo De Luca, è diventata permanente grazie ad una apposita Legge Regionale, con cui sarà garantita agli studenti campani la possibilità di richiedere l’abbonamento gratuito per il percorso casa-scuola-università.

Rispetto al passato, sono in arrivo alcune importanti novità. Innanzitutto, gli abbonamenti per viaggiare su bus, metropolitane, funicolari e treni non saranno solo fisici ma scaricabili direttamente sugli smartphone con una app dedicata.

Ma la novità di rilievo potrebbe essere un’altra. Per usufruirne, Palazzo Santa Lucia sta valutando la possibilità di inserire tra i requisiti obbligatori anche il green pass. Tale ipotesi al vaglio della Regione Campana è stata confermata sui social nei giorni scorsi dal consigliere regionale (nonché delegato proprio ai Trasporti) Luca Cascone:

“Per usufruire dell’abbonamento, oltre ai consueti requisiti richiesti già negli scorsi anni (tra cui ISEE in corso di validità minore di 35mila euro, ndr), stiamo valutando la possibilità di inserire il green pass obbligatorio”.

È importante ricordare che dal primo settembre entrerà in vigore il green pass obbligatorio per aerei, navi e treni a lunga percorrenza, ma non per i mezzi pubblici locali: la Campania potrebbe dunque prevedere l’obbligo della certificazione verde anche per gli abbonamenti gratuiti riservati agli studenti.

Come riporta “Fanpage”, in attesa di decisioni definitive, il Consorzio Unico Campania non ha ancora dato il via alla campagna per gli abbonamenti gratuiti agli studenti.