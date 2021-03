TikTok e i suoi protagonisti: ecco i “tiktoker” più seguiti al mondo

TikTok: ecco quali sono i cinque “tiktoker” più seguiti al mondo da milioni e milioni di giovanissimi follower.

- Advertisement -

TikTok, il popolare e discusso social network cinese, su cui gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile (fino a 15 o fino a 60 secondi) ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri ed effetti particolari ai loro video (soprattutto di ballo e canto), è sempre più famoso nel mondo.

Come noto, TikTok è una app usata soprattutto dai giovanissimi, che in più di un’occasione ha provocato polemiche. Ad esempio, in Italia, la piattaforma ha comunicato al GPDP che adotterà misure per bloccare l’accesso agli utenti minori di 13 anni

Le star di questo social di tendenza sono giovanissime, ma capaci di essere seguite da milioni e milioni di follower. Ecco chi sono i cinque “tiktoker” più seguiti al mondo.

Charli D’Amelio

La 16enne del Connecticut vanta più di 100 milioni di follower, per cui è la tiktoker più seguita al mondo. Charli D’Amelio è stata una ballerina competitiva per oltre 10 anni, prima di iniziare la sua carriera sui social media, iniziando a pubblicare attivamente video su TikTok dal 2019.

Grazie ai suoi video di danza con in sottofondo le canzoni di tendenza, ha rapidamente accumulato un grande seguito, diventando la “creatrice di video” più seguita sulla popolare app.

Addison Rae

La 20enne della Louisiana ha oltre 78 milioni di follower ed è dunque al secondo posto tra i tiktoker più seguiti. Anche lei famosa per i suoi video di ballo, nel 2020 è stata nominata da Forbes come la personalità TikTok più pagata (le sue performance social le hanno fruttato ben 5 milioni di dollari, uno in più di Charli D’Amelio).

Zach King

Primo rappresentante tra gli uomini per numero di follower è invece Zach King, che vanta più di 53 milioni di seguaci su TikTok. Il 31enne di Portland è conosciuto soprattutto per le sue “magic vines”, ovvero speciali video di sei secondi, modificati digitalmente per sembrare che stia facendo magie (tant’è vero che lui stesso definisce i suoi video “giochi di prestigio digitali”).

Loren Gray

Passando al mondo dei cantanti, spicca sicuramente Loren Gray con i suoi 50 milioni di follower. Le performance su TikTok hanno aperto alla 18enne della Pennsylvania una brillante carriera, visto che ha già inciso varie canzoni ed è apparsa in video di artisti famosissimi (come The Man di Taylor Swift).

Spencer X

In questa breve rassegna trova posto anche Spencer X con in suoi 50 milioni di follower. Il 28enne di New York ha dedicato la sua infanzia allo studio ossessivo di clip YouTube, fino a diventare una delle superstar di TikTok sognando una carriera da cantante.