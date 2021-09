The Witcher: ecco il nuovo trailer della seconda stagione [VIDEO]

The Witcher: arrivano un nuovo trailer e una nuova clip per la seconda stagione della serie targata Netflix.

Arrivano delle nuove immagini per la seconda stagione della serie tv The Witcher. In queste ore sono stati rilasciati da Netflix un trailer e una nuova clip che introducono la seconda stagione, sempre più vicina.

Ricordiamo, infatti, che la stagione ha una data d’uscita già fissata: il 17 dicembre. Manca sempre meno al suo debutto e scopriamo altre informazioni riguardo quello che vedremo a dicembre.

Il trailer parte dalla prima stagione e mischia alcune delle sue immagini con quelle inedite della seconda, facendo così una sorta di punto della situazione, un riassunto che fa da apripista a quanto vedremo a breve.

Mentre Yennefer (Anya Chalotra) viene portata via in catene dall’esercito di Nilfgaard, Geralt (Henry Cavill) e Ciri (Freya Allan) raggiungono Kaer Morhen, dove vengono accolti anche dal vecchio mentore, Vesemir (Kim Bodnia). Nel frattempo il mondo sta cambiando, sia quello degli uomini scombussolato dagli equilibri politici in costante mutamento, sia quello dei mostri, il “frutto di azioni imperdonabili”.

Nella clip invece vediamo la serie strizzare l’occhio a chi conosce il gioco per console o ha letto i libri: il protagonista, infatti, si trova ad affrontare una bruxa. La bruxa altro non è che una donna vampiro di cui, però, non vedremo lo scontro, almeno in questa clip.

