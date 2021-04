The Boys: la terza stagione sarà ancora più violenta

The Boys, anticipazioni. Sangue e violenza ci aspettano nella terza stagione della serie Amazon Prime Video, come confermato da Laz Alonso.

Arrivano le ultime anticipazioni di The Boys, fortunata serie di Amazon Prime Video. La nuova stagione promette un livello di sangue e violenza ancora superiore a quello a cui eravamo abituati.

A confermarlo è l’attore Laz Alonso, interprete di Mother’s Milk. L’attore ha parlato ai microfoni di Collider anticipando cosa ci aspetta nella prossima stagione.

“Porrò la cosa in maniera semplice. Stavo parlando con la truccatrice capo, che è incaricata di ordinare il sangue tra i suoi tanti lavori. Mi ha detto che in tutta la seconda stagione non crede abbiano usato più di un gallone di sangue, che ci crediate o no. Nella terza stagione di The Boys siamo già a tre galloni e mezzo di sangue. Quindi questo dovrebbe darvi una piccola indicazione di dove stia andando a parare la serie”.

Ricordiamo che le riprese della terza stagione di The Boys sono iniziate a Febbraio, come confermato dalla foto sul set pubblicata dall’attore Karl Urban, interprete di Billy Butcher.

Non sappiamo niente sulla durata delle riprese o su quando è previsto il lancio della serie sul canale streaming di Amazon, anche se presumibilmente l’anno di rilascio dovrebbe essere il 2022.