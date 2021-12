The Book of Boba Fett: ecco il nuovo trailer della serie [VIDEO]

The Book of Boba Fett, anticipazioni. Disney rilascia un nuovo trailer a poche settimane dal lancio della nuova serie dedicata a Star Wars.

A poche settimane dal lancio, previsto per il 29 dicembre, Disney rilascia un nuovo trailer della nuova serie tv dedicata all’universo di Star Wars. Stiamo ovviamente parlando di The Book of Boba Fett, esculsiva di Disney Plus.

Nella fortunata serie The Mandalorian, infatti, il cacciatore di taglie ha fatto il suo debutto dopo che lo avevamo salutato nella trilogia originale. Qui il personaggio è stato presentato in vesti più positive rispetto al passato, pronto a conquistare la malavita di Tatooine.

A vestire i panni di Boba torna Temuera Morrison, che all’epoca della trilogia prequel interpretò il padre, Jango Fett. Nelle immagini, è protagonista indiscussa anche Fennec Shand, una cacciatrice di taglie vista interpretata da Ming-Na Wen.

Questa serie, oltre al protagonista Boba e Fennec, ha altro in comune con The Mandalorian, vale a dire il team tecnico: Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez) e la Presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy.

Ecco il nuovo trailer di The Book of Boba Fett.

