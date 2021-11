Disney Plus, le uscite di dicembre 2021: The Book of Boba Fett

Disney Plus. Ecco la lista delle migliori uscite, tra film e serie tv del canale di streaming per il mese di dicembre 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda le uscite di Disney Plus, popolare canale di streaming del colosso americano Disney. Scopriamo insieme quali sono i migliori programmi in arrivo per il mese di dicembre.

Serie Tv di Disney Plus

Duck Tales Stagione 3 – 8 dicembre

La storia degli episodi ruota intorno alle avventure di Paperon de’ Paperoni e i suoi adorabili nipotini Qui, Quo e Qua. Nonostante sia il papero più ricco del mondo, Paperone è alla costante ricerca di nuove ricchezze

The Wonder Years – 22 dicembre

Ispirata all’amata e pluripremiata serie tv degli anni ’80 e ’90 Blue Jeans, The Wonder Years è una comedy familiare che offre uno sguardo nostalgico a una famiglia afroamericana della classe media che vive nella cittadina di Montgomery, in Alabama, alla fine degli anni ’60.

The Book of Boba Fett – 29 dicembre

Sono Boba Fett e Fennec, venuti per rubare il trono di quel luogo dove per un po’ di tempo, Boba è stato al servizio di Jabba. Boba Fett uccide Bib Fortuna e assieme a Fennec siede indisturbato sul trono una volta appartenuto all’Hutt.

Film di Disney Plus

The Last Duel – 1 dicembre

Ambientato nel XIV secolo, in Francia, The Last Duel si basa su una storia realmente accaduta e racconta le vicende del cavaliere Jean de Carrouges che, dopo aver saputo dalla moglie che il suo migliore amico ha abusato di lei, decide di sfidare a duello a morte quest’ultimo.

Diario di una Schiappa – 3 dicembre

Greg Heffley è un ragazzino gracile e ambizioso, con una fervida immaginazione e grandi piani per diventare ricco e famoso, ma prima di tutto deve sopravvivere alla scuola media. A peggiorare le cose, l’adorabile migliore amico di Greg, Rowley, sembra affrontare la vita e riuscire in tutto con estrema facilità!

Ron – Un amico fuori programma – 15 dicembre

E’ la storia di Barney, un ragazzino delle medie con difficoltà nei rapporti sociali, e Ron, il suo nuovo dispositivo digitale parlante e deambulante, che dovrebbe essere il suo “Migliore Amico Pronto all’Uso”.

