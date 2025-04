THAT’S NAPOLI LIVE SHOW, il coro del maestro Carlo Morelli conquista il pubblico canadese

Dopo il successo del canada il maestro Carlo Morelli con il suo coro sarà in scena con lo spettacolo That’s Napoli Live Show al Teatro Augusteo dal 25 Aprile al 4 Maggio.

È salito sul palcoscenico del Leonardo Da Vinci Centre di Montréal e ha conquistato il pubblico canadese. That’s Napoli Live Show, il coro ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli, ha entusiasmato la platea in sold out, per più di due ore, con uno spettacolo straordinario che propone reinterpretazioni di brani intramontabili. Una sequenza di coinvolgenti mash up con “Tammurriata Nera” e “Eye of the tiger” dei Survivor, “’O surdato innamorato” e “Roxanne” dei Police, “Comme facette mammeta” e “Hit the road Jack!” di Ray Charles, “’O Sarracino” e “I will survive” di Gloria Gaynor, “Reginella”, “I want to break free” dei Queen e “Dancing Queen” degli Abba, “Luna rossa” e “Mas que nada” di Sergio Mendes. Standing ovation e, tra il pubblico in piedi ad applaudire, anche il direttore generale del Leonardo Da Vinci Centre, Pat Buttino, che ha creduto nello spettacolo, prodotto da Alatere Consultancy LLC, e ha interagito con la produzione per ospitare Morelli e il suo coro in Canada.

«La mia volontà è diffondere la cultura napoletana nel mondo. Questa del Canada è stata una bella esperienza – dichiara il maestro Carlo Morelli –. Non è mai semplice confrontarsi con pubblici esteri, giocare fuori casa, incontrare il favore di un pubblico straniero, anche se il coro raccoglie successi ovunque si esibisce e poi con Napoli si vince facile. L’estero sta imparando a conoscere il That’s Napoli Live Show anche attraverso i turisti che arrivano in città in occasione delle vacanze natalizie e che, da due anni, grazie all’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, che ci ha affidato gli auguri di buon anno nuovo, si ritrovano in piazza Municipio nella tarda mattinata dell’1 gennaio. Ce ne sono tanti di turisti stranieri tra il numeroso pubblico (quest’anno erano in 4.500) che viene ad ascoltarci, e, con i loro smartphone, riprendono il concerto e lo pubblicano sui loro profili social».

Tornato dal Canada, Carlo Morelli è impegnato con il suo coro nelle prove dello spettacolo That’s Napoli Live Show che sarà al Teatro Augusteo dal 25 Aprile al 4 Maggio.