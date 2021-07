Temptation Island: Tommaso e Valentina, l’intervista dopo la rottura

Temptation Island, news. Tommaso e Valentina si raccontano dopo la rottura al magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Arrivano le ultime news di Temptation Island. Tommaso e Valentina, la coppia più chiacchierata delle prime due puntate della trasmissione, tornano a parlare dopo la rottura avvenuta nel programma.

Lo fanno al magazine ufficiale di Uomini e Donne, dove i due raccontano la loro verità su quanto successo nel programma, le motivazioni della loro rottura e le possibilità di tornare assieme.

Temptation Island, Valentina: “andare in vacanza per indossare tutti i bikini che vorrò”.

Tommaso e Valentina tornano a parlare dopo la loro rottura a Temptation Island. La coppia è stata al centro dell’attenzione del pubblico, soprattutto per la grande differenza di età tra i due, 40 anni lei 21 lui.

E’ proprio su questa differenza di età che gioca Tommaso: “Ho sofferto l’insicurezza ma non di me stesso, ma per la mia età. È come se avessi subito un tradimento lì dentro. Mi sono sentito più che ferito nel vederla fare ciò che ci eravamo detti di non fare”.

“Vedendo lei non rispettare le cose che ci siamo detti per tutto il periodo prima di entrare nei villaggi, ho praticamente subito un trauma. […] In me è scattato un meccanismo di difesa, per non soccombere”, conclude il ragazzo.

Inoltre, ci spiega, che il loro è stato un “amore folle” e per questo, una volta finito, non ci sono speranze di essere ancora amici e meno ancora di tornare assieme.

Valentina si dice sdegnata per il comportamento “impulsivo e riprovevole” di Tommaso nel programma e lei si sente “Bugatti che si spinge sempre a limite per sentirsi viva”. La donna conclude dicendo “andare in vacanza per indossare tutti i bikini che vorrò”, anteponendo la sua serenità “a qualunque interferenza che leda la mia personalità”.

Rileggi le ultime anticipazioni di Temptation Island.