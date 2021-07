Temptation Island, anticipazioni terza puntata: Ste e Claudia squalificati?

Temptation Island, anticipazioni terza puntata. Ste e Claudia sono sempre più in crisi: il ragazzo potrebbe essere squalificato.

Arrivano le ultime anticipazioni della terza puntata di Temptation Island 2021, in onda lunedì 12 luglio. Dopo aver visto Tommaso e Valentina grandi protagonisti della seconda puntata, nella prossima si passerà a Claudia e Ste.

La ragazza si sta lasciando sempre di più andare con il tentatore, che sembra aver fatto breccia nel cuore della ragazza. Le loro immagini hanno sconvolto Ste che potrebbe fare un gesto disperato di gelosia.

Temptation Island: Ste raggiungerà Claudia nel villaggio delle ragazze?

Nuove anticipazioni della terza puntata di Temptation Island. Lunedì sera vedremo una nuova coppia protagonista degli eventi: stiamo parlando di Claudia e Ste. In particolare il ragazzo potrebbe avere un eccesso di gelosia che lo porterebbe alla squalifica.

Ma andiamo con ordine. Claudia ha trovato un tentatore con cui ha un feeling particolare e in sua compagnia si sta lasciando andare sempre di più. Filippo Bisciglia ha mostrato, come di rito, le immagini a Ste, che è sembrato sorpreso e distrutto da ciò che ha visto.

In seguito a queste immagini si vede il ragazzo correre da una parte all’altra del villaggio dei fidanzati. Che sia il preludio alla sua fuga e conseguente corsa verso il villaggio delle fidanzate, per andare a controllare di persona la situazione?

Questa azione, se confermata, porterà all’eliminazione della coppia, in quanto è vietato andare da un villaggio all’altro in ogni momento. Non sarebbe la prima volta che avviene una fuga verso un altro villaggio.

Nell’altra occasione ci trovavamo a Temptation Island Vip, la versione del 2019. Il colpevole della fuga, in quel caso spettacolare, era l’attore Ciro Petrone, conosciuto per aver recitato nella serie televisiva Gomorra.

Non abbiamo ancora conferme su cosa succederà a Ste e Claudia, ne se davvero saranno squalificati. Non ci resta che attendere lunedì 12 luglio per vedere di persona cosa succederà.

