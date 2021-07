Temptation Island, anticipazioni 4° puntata: Luciano si dichiara a Manuela

Temptation Island 2021, anticipazioni 4° puntata. Il single Luciano a Manuela: “Io ci sono (…) A te la scelta”. Vediamo cosa succederà anche alle altre coppie tra difficoltà e tentazioni.

Arrivano le ultime anticipazioni della quarta puntata di Temptation Island. La prossima puntata, in onda lunedì 19 luglio, promette già di essere piena di colpi di scena per tanti dei protagonisti.

Sappiamo, infatti, che ci sarà almeno un falò di confronto, anche se non sappiamo ancora quale delle fidanzate lo ha richiesto. Abbiamo visto nella scorsa puntata andare tutto bene per Claudia e Ste, andrà così anche per gli altri?

Temptation Island, tante difficoltà per le coppie ancora in gioco.

Nuvole nere nelle previsioni della prossima puntata di Temptation Island. Per le coppie ancora in gioco si prevedono dei momenti molto difficili, visto quanto sono tutti presi per i single che li accompagnano.

Iniziamo subito da Manuela: il single Luciano ha infatti dichiarato “Io ci sono sempre dall’altra parte, ma se vuoi stare dall’altra parte. A te la scelta“. Cosa deciderà la ragazza? Intanto Stefano si avvicina sempre di più a Federica e le immagini la sorprenderanno in lacrime.

Stessa situazione anche per la coppia composta da Jessica e Alessandro. Lei è palesemente attratta da Davide Basolo, lui si lascerà andare per la prima volta ad una tentatrice, tra abbracci e sguardi ammiccanti.

Per quanto riguarda Federico e Floriana, le cose sono molto diverse. Lei è concentrata sulla coppia e non si lascia distrarre dai single. Lui, invece, approfondisce la conoscenza con Vincenza e la invita anche fuori per una serata romantica.

Che sia proprio Floriana ad aver richiesto il falò di confronto? Non ci resta che aspettare per scoprire cosa succederà nella prossima puntata.

