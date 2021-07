Uomini e Donne: Tommaso di Temptation Island sul trono?

Uomini e Donne, anticipazioni. Clamorosa scelta di Maria De Filippi: Tommaso, da Temptation Island a tronista?

Arrivano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne. Dopo aver scoperto la data ufficiale del ritorno in tv del dating show di Canale 5 dopo l’annuncio del palinsesto Mediaset, lunedì 13 settembre, siamo alla ricerca di altre informazioni in questa calda estate.

Nelle ultime ore si sta facendo strada un’ipotesi, che è già più di una suggestione, che non è stata accolta molto bene dai fan. Stiamo parlando del nome di un possibile prossimo tronista, scelto da Maria De Filippi in persona.

Pare, infatti, che Tommaso, partecipante 21enne di Temptation Island, potrebbe approdare al trono classico di Uomini e Donne. Questa notizia ha già fatto il giro del web e le reazioni, come dicevamo, non sono delle migliori.

I fan non hanno apprezzato per niente l’atteggiamento geloso e manipolatore del ragazzo, comportamento svelato in pieno a Temptation Island. Ricordiamo che la coppia composta da lui e Valentina è scoppiata alla seconda puntata per un suo tradimento con la tentatrice Giulia.

Con questi presupposti sono in molti a non vederlo di buon occhio in generale, meno che mai al trono classico. Per avere ulteriori conferme o smentite non ci resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.

