Temptation Island, Alberto: "Speranza è l'antidonna"

Temptation Island, anticipazioni. Alberto dichiara a una tentatrice: “Speranza è l’antidonna”. Come reagirà la donna dopo aver sentito le dichiarazioni del compagno?

Arrivano le ultime anticipazioni della prossima puntata di Temptation Island. Come di consueto sulla pagina Instagram ufficiale della trasmissione vengono pubblicati dei video estratti dalla successiva puntata del programma.

In particolare vediamo Alberto e Speranza. O, meglio, vediamo lei che osserva un video del fidanzato che parla male di lei con una tentatrice. La coppia è una delle più chiacchierate di questa edizione del programma.

Sono molti i telespettatori che si domandano perchè Alberto stia ancora con Speranza se non prova niente per lei.

Torniamo a parlare di Temptation Island. In particolare parliamo di una delle coppie che ha attirato maggiormente l’attenzione dei telespettatori del programma: parliamo della coppia composta da Alberto e Speranza.

Lui ha deciso di mettere alla prova il loro rapporto per capire cosa prova per lei. Sono insieme infatti da 16 anni e lui non è pronto a fare il passo successivo nella loro relazione, come convivenza o figli.

Fin dal primo momento i fan hanno iniziato a scommettere sulla rottura della coppia, rottura che sembra essere confermata dalle parole dello stesso Alberto, che racconta di vedersi uscire da solo dopo il falò di confronto finale.

Inoltre racconta di aver tradito la compagna. Speranza sembra, però, essere a conoscenza delle malefatte passate commesse dal compagno. Quello che non sa, e che scoprirà, è quello che Alberto ha raccontato a una tentatrice.

Infatti vediamo Speranza guardare un video del compagno che ammette che lei ha il carattere che lei meno preferisce in una donna e poi ha aggiunto “È proprio l’antidonna per me“. Come reagirà la donna?

