Temptation Island 2021, ecco le prime coppie [VIDEO]

Temptation Island 2021, anticipazioni. Svelate le prime due coppie che parteciperanno alla trasmissione a partire dal 30 giugno.

Arrivano le ultime anticipazioni della nuova stagione di Temptation Island. Sono state presentate le prime due coppie che prenderanno parte alla trasmissione condotta da Filippo Bisciglia a partire dal prossimo 30 giugno.

La prima coppia è composta da Claudia e Ste. Il motivo per cui partecipano è testare la loro relazione dopo il matrimonio saltato per il covid. La seconda coppia è composta da Valentina e Tommaso, la loro motivazione è la forte gelosia di lui.

Temptation Island 2021: Claudia e Ste e Valentina e Tommaso sono le prime coppie presentate.

Tramite il solito video sui social, sono state presentate le prime due coppie a partecipare a Temptation Island 2021, vediamo chi sono:

La prima coppia è composta da Claudia e Ste, 24 e 22 anni. I due si sarebbero dovuto sposare ad agosto scorso, matrimonio poi saltato a causa del covid. E’ stata Claudia a scrivere al programma per mettere alla prova la loro coppia.

“Ho scritto io a Temptation Island perché le cose tra di noi non sono andate bene e io ho paura, voglio capire le cose come andranno realmente”, ha raccontato Claudia nel video di presentazione.

“Avevamo fissato la data per il 1 agosto 2020, purtroppo con la pandemia abbiamo dovuto rimandare. E quindi voglio farle capire per l’ennesima volta la sicurezza che io ho nel mio sentimento e la volontà che io ho di sposarla”, dichiara Ste.

La seconda coppia è composta da Valentina e Tommaso, 39 e 21 anni. La notevole differenza di età non è il problema per cui Valentina ha deciso di partecipare al programma, ma la forte gelosia di Tommaso.

“Sono Tommaso, ho 21 anni. Sono fidanzatissimo e innamoratissimo di Valentina. Ho finito la scuola da un anno perché sono stato bocciato” sono le parole del ragazzo. “Ciao sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da 1 anno e 7 mesi sto con Tommaso, che ha 19 anni in meno di me”, è la presentazione della donna nel video.

Valentina ha poi continuato: “Tra noi è un incastro perfetto anche da un punto di vista passionale. Mi è arrivata la bambola proprio come la volevo io, ogni cosa è perfetta. Ho scritto io a Temptation Island perché in questa meravigliosa favola c’è un problema di gelosia patologica: io non posso fare nulla”.

