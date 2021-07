Temptation Island 2021: gran finale con due puntate il 26-27 luglio

Temptation Island: andranno in onda per due sere consecutive su Canale 5 le ultime due puntate del reality estivo condotto da Filippo Bisciglia. Le anticipazioni della quarta puntata.

Cambio di programmazione su Canale 5 per la quinta e la sesta puntata della decima edizione di Temptation Island, il reality estivo targato Mediaset (e creato da Maria De Filippi) condotto da Filippo Bisciglia. Il programma sta registrando ottimi ascolti, con una media di circa 3,2 milioni di telespettatori (oltre il 22% di share) interessati alle vicende delle coppie che stanno mettendo alla prova il loro amore in un residence della Sardegna, tra tentatori, tentatrici e falò di confronto.

Il gran finale andrà in onda in due puntate consecutive, ovvero lunedì 26 e martedì 27 luglio (ore 21.40).

Come sempre, durante l’ultima puntata, Filippo Bisciglia accoglierà nuovamente tutte le coppie che hanno preso parte alla trasmissione, per scoprire se le decisioni che hanno preso al falò finale sono state confermate a distanza di tempo o magari ribaltate.

Temptation Island 2021: le anticipazioni della quarta puntata

Ma prima di tutto ciò, ci sarà la quarta puntata, che andrà in onda lunedì 19 luglio. Grande curiosità è suscitata dal tentatore Luciano, che si è dichiarato a Manuela: la ragazza sceglierà lui o resterà con Stefano? Stessa situazione anche per la coppia composta da Jessica e Alessandro. Lei è palesemente attratta da Davide Basolo, lui si lascerà andare per la prima volta ad una tentatrice, tra abbracci e sguardi ammiccanti.

Per quanto riguarda Federico e Floriana, lei è concentrata sulla coppia e non si lascia distrarre dai single. Lui, invece, approfondisce la conoscenza con Vincenza e la invita anche fuori per una serata romantica…