Temptation Island 2021, conduce Filippo Bisciglia: ecco i primi rumors sulle coppie

Temptation Island: il reality estivo creato da Maria De Filippi sarà condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia. Ecco i primi rumors sulle coppie che metteranno alla prova il loro amore.

Da mercoledì 30 giugno andrà in onda su Canale 5 la decima edizione di Temptation Island, il reality estivo targato Mediaset (creato da Maria De Filippi) condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia.

La formula è ancora una volta quella collaudata, con sette coppie che metteranno alla prova la loro fedeltà, tra tentatrici e tentatori.

La location delle cinque puntate del reality sarà ancora una volta un villaggio in Sardegna, l’incantevole Is Morus Relais. Raffaella Mennoia (storica autrice di Queen Mary) ha visionato ben 120 coppie. Per ora, non è trapelato nulla di ufficiale, ma pare che si saranno anche dei vip in Sardegna.

Ad esempio, i rumors raccontano delle coppie formate da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, amori nati entrambi nella casa del Grande Fratello Vip. Staremo a vedere se la loro partecipazione alla decima edizione di Temptation Island sarà confermata.