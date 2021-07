Temptation Island 2021, Alessandro e Tommaso beccati a Roma

Temptation Island 2021. Dopo la fine delle riprese, Alessandro e Tommaso sono stati beccati in dolce compagnia a Roma.

Arrivano le ultime news di Temptation Island 2021. Come sappiamo, le puntate della trasmissione che vediamo ogni lunedì non sono in diretta ma sono invece registrate, solitamente nel mese di giugno.

Questa premessa ci aiuta per introdurre l’ultima news in arrivo a proposito di due protagonisti dell’edizione 2021: stiamo parlando di Alessandro e Tommaso, beccati a Roma in dolce compagnia.

I due non erano, ovviamente, in compagnia di Valentina e Jessica, le fidanzate con cui hanno iniziato il programma. Se per Tommaso eravamo sicuri della situazione, vista la separazione nelle primissime puntate di Temptation Island, la cosa è diversa per Alessandro.

Infatti siamo rimasti in sospeso, con l’ultimo falò di confronto tra i due che ancora deve essere mandato in onda. Non sappiamo quindi se davvero si sono lasciati, come diceva Jessica nell’ultima puntata, anche se le prove iniziano ad aumentare.

I due sono stati visti a Ponte Milvio insieme a una serie di ragazze che era evidente pendessero dalle loro labbra. Un atteggiamento certamente non adatto a dei ragazzi fidanzati, ma se così non fosse…

Rileggi le ultime anticipazioni di Temptation Island.