Videogame : Playstation 5, Sony svela i primi dettagli

PlayStation 5: Arrivano le prime indiscrezioni riguardo le specifiche tecniche della nuova console di Sony

di Piero Lombardi – Sembra ormai certo il lancio di PlayStation 5, dalla casa madre arrivano indiscrezioni riguardo le specifiche tecniche della nuova console di Sony.

Mark Cerny, Lead System Architect, che ha già lavorato al lancio di Playstation 4 e Playstation Vita ha rilasciato un’intervista a Wired Us svelando alcuni dettagli sulla nuova generazione di console che approderà molto probabilmente tra il 2020 e il 2021.

La PS5 monterà un processore AMD Ryzen di terza generazione octa-core con processo produttivo a 7 nanometri e microarchitettura della gamma Zen 2.

Si parla inoltre di un chip interamente dedicato alla gestione dell’audio tridimensionale che consentirà ai giocatori di immergersi in un’esperienza unica.

La scheda grafica ,una Radeon Navi, supporterà la tecnologia di Ray Tracing, il cui obiettivo finale è quello di ottenere il fotorealismo, creando delle immagini indistinguibili dalla realtà. Quanto al disco rigido, Cerny conferma la presenza del SSD che permetterà di accelerare i caricamenti e di avere una gestione più veloce dei dati.

Confermata anche la retrocompatibilità con l’intera gamma di videogiochi della vecchia console di casa Sony (al momento non sappiamo se si estenderà anche a titoli PS3,PS2 e PSX), e il supporto a 8K di risoluzione.

Nessuna indiscrezione riguardo la data del lancio, si ipotizza che la console potrebbe essere pronta per la primavera del 2020, mentre in merito al prezzo Cerny ha dichiarato che sarà in linea con il mercato e soprattutto “piacerà ai giocatori”.