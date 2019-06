5G: ecco quali sono le prime offerte ufficializzate da TIM, con dettagli, prezzi e smartphone.

TIM ha ufficializzato le nuove offerte Advance 5G, con le quali sarà possibile navigare da oggi sino a 2Gbps sotto rete 5G in alcune aree di Torino e Roma, mentre altre città si aggiungeranno nel corso delle prossime settimane, cominciando da Bari e Matera, dove la sperimentazione è già stata avviata.

Le promozioni pensate da TIM sono le Advance 5G e Advance 5G TOP, proposte rispettivamente a 29,99 e 49,99 euro al mese, con costo di attivazione di 9 euro. Le offerte richiedono l’addebito su carta di credito o conto corrente. Chiunque volesse attivare la navigazione 5G sul suo piano tradizionale potrà farlo aggiungendo 9,99 euro al mese al costo della promozione attiva. Ma ecco tutti i dettagli.

TIM Advance 5G

Minuti e SMS illimitati

50GB sotto rete 5G sino a 2Gbps

Priorità di rete

LoSai e ChiamaOra inclusi

29,99 euro al mese

TIM Advance 5G TOP

Minuti e SMS illimitati

100GB sotto rete 5G sino a 2Gbps

Priorità di rete

Assistenza dedicata

Sconti dedicati per smartphone 5G

TIMGAMES Gratis

3GB di dati e 250 minuti/SMS in roaming

250 minuti di chiamate verso l’estero

LoSai e ChiamaOra inclusi

49,99 euro al mese

Assieme all’offerta TIM Advance 5G TOP sarà possibile abbinare uno tra Galaxy S10 5G, Mi Mix 3 5G e, solo prossimamente, Oppo Reno 5G. Per entrambi gli smartphone disponibili è previsto un costo iniziale di 199 euro, ai quali andranno aggiunti 10 euro al mese nel caso di S10 5G o 0 euro al mese per Mi Mix 3 5G per 30 mesi. Inoltre, i primi 1000 clienti che acquisteranno uno smartphone 5G riceveranno in omaggio un controller TIM Gamepad per poter fruire al meglio del servizio TIMGAMES (gratuito sino al 31/12/2019 e che potrà essere utilizzato sotto rete 5G attraverso l’apposita app. Al termine del periodo promozionale verrà disattivato automaticamente senza costi aggiuntivi).