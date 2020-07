Internet e le vacanze: ecco i quattro modi per restare connessi alla rete

Internet e le vacanze: ecco quattro modalità per rimanere connessi anche durante il periodo di ferie.

Per tanti italiani è tempo di vacanze, per le quali è importante restare connessi a Internet. Un discorso che vale sia per le news in tempo reale che per mantenere i contatti con amici e parenti tramite i social network, oltre che per consultare mappe, cercare attrazioni e monumenti da visitare.

SOStariffe.it ha analizzato la situazione in Italia, esaminando costi e prestazioni dei principali strumenti per navigare online in mobilità, evidenziando quattro modi per restare sempre “connessi” senza essere in possesso di un abbonamento a lungo termine.

Internet in vacanza: la soluzione chiavetta

La soluzione più consueta è la connessione tramite la cosiddetta chiavetta, con la possibilità di contare su una media di 70,87 giga compresi al mese, con una velocità di download di 354 Mb/s. Su queste offerte non sono quasi mai presenti minuti ed SMS (in media solo 1,33), e l’attivazione della chiavetta è a pagamento (media di 7,33 euro). Il costo maggiore è proprio quello del modem: se non se ne possiede uno sarà necessario sborsare una media di 54,25 euro.

Internet in vacanza: prestazioni intermedie e costi bassi per il fisso con mobile

Alcuni pacchetti internet su rete fissa includono un’opzione per la seconda casa, spesso a tempo, comprensiva solo di dati. Di solito queste connessioni consentono una velocità media di 200 Mb/s con Giga illimitati, a un costo mensile di 39,90 euro senza altre spese per il modem.

Internet in vacanza: costi limitati e download rapido per smartphone come hotspot

La funzione tethering presente ormai su qualsiasi smartphone consente di usare il dispositivo come se fosse un modem/router a cui collegare altri dispositivi. Si tratta di un’ottima soluzione, soprattutto per usi sporadici, che consente di ottenere velocità di download pari a 659Mb/s con 43,13 Giga mediamente da sfruttare ogni mese.

È la soluzione più veloce tra le quattro considerante dall’indagine, la quale di solito consente anche di avvalersi di minuti (in media da 200 a illimitati) ed sms (da 10 a illimitati) ad un costo molto conveniente di 17,56 euro in media a cui aggiungere altri 8,33 euro di attivazione. In questo caso non c’è costo da sostenere per il modem poiché si usa lo stesso telefono come router.

Internet in vacanza: per il wireless prezzi sotto controllo ma senza chiamate ed SMS

Con questo tipo di connessione si usufruisce di giga illimitati e con una velocità di connessione che in media si aggira intorno ai 133 Mb/s. Si tratta di sistemi di trasmissione che sfruttano frequenze dello spettro radio per fornire connettività senza fili a banda larga.

Il prezzo è in media di 27,93 euro su base mensile, a cui aggiungere 7,25 di attivazione. In questo caso si dovrà anche sostenere il costo per procurarsi un modem con cui connettersi, che si aggira sui 16,63 euro. Per questa tipologia di offerte non vi sono né SMS né di minuti di chiamate compresi.