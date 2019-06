Google Stadia: tanti i titoli per la nuova piattaforma in streaming che sarà lanciata sul mercato a novembre 2019.

Google Stadia, la piattaforma per giocare in streaming, sarà lanciata sul mercato a novembre 2019 e ad “ospitare” tantissimi videogiochi. Come riporta “Hdblog.it”, Google Stadia si potrà giocare inizialmente su TV, computer desktop e laptop, tablet e smartphone Pixel – si inizierà con 3/3 XL e 3a/3a XL. Su computer basterà aprire Chrome, su smartphone ci sarà un’apposita app Stadia. Su TV sarà necessario un Chromecast Ultra. La piattaforma debutterà a novembre in 14 paesi, Italia inclusa. Il sito ufficiale è già online. Ci sono a disposizione due opzioni:

Stadia Pro costerà 9,99 euro al mese, e garantirà qualità 4K HDR, 60 FPS con audio surround 5.1. Si potranno comprare giochi in qualsiasi momento, e ce ne saranno di gratuiti inclusi con l’abbonamento (per ora si parte con la collezione Destiny 2). Previsti anche sconti sul catalogo di giochi.

Stadia Base non prevede un abbonamento mensile, semplicemente si possono comprare i giochi e usarli in tutti i propri dispositivi compatibili. La qualità è limitata a 1080p / 60 FPS / stereo. Non sono previsti i giochi gratuiti né gli sconti.

Google Stadia, ecco i principali videogames: spiccano Dragon Ball Xenoverse 2 e Football Manager 2020

Tantissimi i videogames con cui gli utenti di Google Stadia potranno giocare e divertirsi, tra competizioni sportive e giochi d’avventura. Ecco un elenco dei titoli più noti che saranno disponibili al lancio della piattaforma:

Dragon ball xenoverse 2

NBA 2K

Destiny 2 (inclusa la nuova espansione Shadowkeep)

Power Rangers: Battle For The Grid

[ESCLUSIVA PC/Stadia] Baldur’s Gate 3

Football Manager 2020

Get Packed

Borderlands 3

Final fantasy XV

[ESCLUSIVA] Gylt

Assassin’s Creed Odyssey

Tomb Raider Trilogy

Google Stadia: la Founder’s edition è già prenotatile

I primi giocatori saranno gli acquirenti della Stadia Founder’s Edition, che costa 129 euro e si può preordinare già da ora.

La Stadia Founder’s Edition include un Google Chromecast Ultra (per giocare su TV in 4K), un controller Stadia in edizione limitata Night Blue, tre mesi di abbonamento a Stadia Pro (più altri tre da regalare a un amico o un parente: si chiama Buddy Pass). Sarà possibile anche acquistare un secondo controller: costerà 69 dollari (immaginiamo in Italia sia 69€, visto che tutti gli altri prezzi sono convertiti 1$:1€) e sarà disponibile in tre colorazioni – Just Black, Clearly White e Wasabi.

In aggiunta, è previsto un gamertag esclusivo “Founder”, e sarà possibile giocare gratuitamente all’intera collezione di Destiny 2 – tutto il gioco, le espansioni (incluso l’appena annunciato Shadowkeep), il season pass e la possibilità di trasferire il proprio personaggio dalle altre piattaforme.