Fortnite: da oggi, martedì 25 giugno, arriva un nuovo evento per gli appassionati del celebre videogioco. Ogni giorno per due settimane contenuti di gioco inediti.

Fortnite, celebre battle royale della Epic Games, sta per dare il via all’evento più importante dell’estate 2019: si tratta dei 14 Giorni d’Estate. Come riporta “Multiplayer.it”, i festeggiamenti cominciano oggi, martedì 25 giugno, andando avanti fino a domenica 7 luglio.

Fortnite 14 Days of Summer is kicking off tomorrow! ✔️One unvaulted weapon a day

✔️New LTM everyday

✔️New Challenge Rewards unlocked daily

✔️New Item in the shop every day Find out more info: https://t.co/lsIsWDFAeb pic.twitter.com/JOnXOlTDGG — Fortnite (@FortniteGame) June 24, 2019

Nelle prossime due settimane, gli sviluppatori di Epic Games proporranno all’interno di Fortnite Battaglia Reale (e parzialmente su Salva il Mondo) contenuti di gioco inediti. Ogni giorno sarà presente una nuova modalità di gioco a tempo limitato, una nuova arma verrà tirata fuori dal magazzino (anche se per sole 24 ore), con sfide quotidiane (e relativa ricompensa gratuita) sempre nuove.

Fortnite “14 Giorni d’Estate”: ecco alcune delle modalità a tempo