Teatro San Carlo: riapre in presenza dal 14 maggio con “La Traviata”

Il Teatro di San Carlo dal 14 maggio al 31 luglio 2021 inizia la sua programmazione con La Traviata fino a L’Elisir d’amore con 19 spettacoli e 33 recite. Da venerdì 30 aprile riprendono anche le visite guidate.

Con le nuove disposizioni governative e con la Campania che da “arancione” è passata a “gialla”, anche il Teatro San Carlo si è mobilitato per la nuova programmazione lirica ricca di eventi e di preziosi titoli lirici.

Infatti sono 33 gli spettacoli e 19 gli eventi che scandiscono la nuova programmazione del Massimo napoletano che dal 14 maggio al 31 luglio 2021 propone un lungo programma di recite liriche accompagna da altrettanti concerti. Ma vediamo in dettaglio questa nuova programmazione.

Si comincia venerdì 14 maggio alle ore 19.00 con La Traviata di Giuseppe Verdi in forma semiscenica, con la regia di Marina Bianchi e la direzione di Karel Mark Chicon. Protagonista nei panni di Violetta Valéry il soprano Ailyn Pérez che si alternerà con Aleksandra Kurzak, il tenore Leonardo Caimi che si alternerà con Ivan Magrì nel ruolo di Alfredo Germont e George Gagnidze in quello di Giorgio Germont.

Nel cast anche Mariangela Marini (Flora Bervoix), Michela Petrino (Annina), Lorenzo Izzo (Gastone), Nicolò Ceriani (Il barone Douphol), Donato Di Gioia (Il marchese d’Obigny), Enrico Di Geronimo (Il dottor Grenvil). Repliche fino al 23 maggio. In calce la locandina completa. Sempre all’interno del teatro sabato 29 maggio ore 19.00 Juraj Valčuha dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo nella Sinfonia n. 2 in re maggiore op.73 di Johannes Brahms e in Langsamer Satz di Anton Webern. E ancora: sabato 5 giugno alle 19.00 Josè Luis Basso dirigerà Carmina Burana di Carl Orff e domenica 6 giugno alle 18.00 è in calendario il recital del violinista Renaud Capuçon con al pianoforte Guillaume Bellom.

In programma la Sonata in la maggiore n. 1 per violino e pianoforte, Op. 13 di Gabriel Fauré, la Sonata n. 1 in re minore per violino e pianoforte, Op. 75 di Camille Saint-Saëns e la Sonata in la maggiore per violino e pianoforte di César Franck.

La nuova programmazione del Massimo napoletano culminerà con la Stagione Estiva all’aperto grazie all’iniziativa Regione Lirica che vedrà sul palcoscenico in Piazza del Plebiscito le star internazionali della lirica: tra gli altri Elīna Garanča protagonista in Carmen di Georges Bizet (il 25 e il 27 giugno) e Anna Netrebko, Luca Salsi, Anita Rachvelishvili, Yusif Eyvazov impegnati ne Il Trovatore di Giuseppe Verdi (il 15 e il 17 luglio) diretti rispettivamente da Dan Ettinger e Marco Armiliato. Domenica 4 luglio sempre in Piazza del Plebiscito è in programma il balletto Da Petipa a Nureyev, a cura della nuova direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer mentre mercoledì 7 luglio Juraj Valčuha dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo nella Suite n. 2 da Spartacus di Aram Khachaturian e nella cantata di Sergej Prokof’ev Alexander Nevskij Op. 78. Solista il mezzosoprano Ekaterina Semenchuk.

Maestro del Coro Josè Luis Basso. Infine si torna in teatro dal 25 al 31 luglio con L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti per la regia di Damiano Michieletto con la direzione di Riccardo Frizza. Protagonisti Rosa Feola (Adina), Xabier Anduaga (Nemorino), Gabriele Viviani (Belcore) e Nicola Alaimo (Dottore Dulcamara) e Francesca Benitez (Giannetta).

La Stagione Estiva del Teatro di San Carlo non si limita agli eventi in Piazza del Plebiscito ma, grazie al progetto Regione Lirica vedrà protagonista la grande musica su tutto il territorio campano. Previsti concerto con l’Orchestra del Teatro di San Carlo anche nell’ambito del Ravello Festival.

Il Teatro di San Carlo riapre anche alle visite guidate nei weekend: ogni venerdì, sabato e domenica, a partire da venerdì 30 aprile, sarà possibile riscoprire la bellezza del Lirico più antico d’Europa e del Museo MeMUS.

Schede spettacoli

14 LUGLIO – 31 LUGLIO

Teatro di San Carlo

Venerdì 14 maggio 2021 ore 19.00

Sabato 15 maggio 2021 ore 19.00

Domenica 16 maggio 2021 ore 17.00

Martedì 18 maggio ore 19.00

Giovedì 20 maggio ore 18.00

Sabato 22 maggio 2021 ore 19.00

Domenica 23 maggio 2021 ore 17.00

LA TRAVIATA

Opera in tre atti

Libretto di Francesco Maria Piave dal dramma La dame aux camélias di Alexandre Dumas

Direttore | Karel Mark Chicon*

Maestro del Coro | Josè Louis Basso

Regia | Marina Bianchi

Interpreti

Violetta Valery | Ailyn Pérez/ Aleksandra Kurzak (15, 20 e 22 maggio)

Flora Bervoix | Mariangela Marini

Annina | Michela Petrino

Alfredo Germont | Leonardo Caimi / Ivan Magrì (15, 20 e 22 maggio)

Giorgio Germont | George Gagnidze

Gastone | Lorenzo Izzo

Il barone Douphol | Nicolò Ceriani

Il marchese d’Obigny | Donato Di Gioia

Il dottor Grenvil | Enrico Di Geronimo

Orchestra, Coro e Balletto del Teatro di San Carlo

Produzione del Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo

Sabato 29 maggio ore 19.00

JURAJ VALČUHA

Direttore | Juraj Valčuha

Orchestra del Teatro di San Carlo

Programma

Johannes Brahms Sinfonia n. 2 in re maggiore op.73

Anton Webern Langsamer Satz

**

Teatro di San Carlo

Sabato 5 giugno ore 19.00

Carl Orff /

CARMINA BURANA

Per soli, coro, due pianoforti e percussioni



Direttore| José Luis Basso

Coro del Teatro di San Carlo

**

Teatro di San Carlo

Domenica 6 giugno ore 18.00

RENAUD CAPUÇON

Violino | Renaud Capuçon

Pianoforte | Guillaume Bellom

Programma

Gabriel Fauré, Sonata in la maggiore n. 1 per violino e pianoforte, Op. 13

Camille Saint-Saëns, Sonata n. 1 in re minore per violino e pianoforte, Op. 75

César Franck, Sonata in la maggiore per violino e pianoforteE

REGIONE LIRICA 2021

Piazza del Plebiscito

Venerdì 25 giugno 2021

Domenica 27 giugno

Georges Bizet /

CARMEN

Opéra-comique in quattro atti

su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy

ispirato alla novella omonima di Prosper Mérimée

Direttore | Dan Ettinger

Maestro del Coro | José Luis Basso

Interpreti

Carmen | Elīna Garanča

Don José | Jean-François Borras

Escamillo | Mattia Olivieri

Moralès | Daniele Terenzi

Zuniga | Gabriele Sagona

Micaëla | Selene Zanetti

Mercédès | Aurora Faggioli

Frasquita | Mariam Battistelli

Dancairo | Michele Patti

Remendado | Filippo Adami

Orchestra, Coro e Balletto del Teatro di San Carlo con la partecipazione del Coro di Voci Bianche del Teatro di San Carlo

Piazza del Plebiscito

Domenica 4 luglio 2021



DA PETIPA

A NUREYEV

a cura di Clotilde Vayer |

Direttore del Balletto del Teatro di San Carlo



Programma

Estratti da La Bella Addormentata di Pëtr Il’ič Čajkovskij, coreografia di Marius Petipa

Atto II da Lago dei Cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij, coreografia di Rudolf Nureyev

Balletto del Teatro di San Carlo

Musiche registrate

Piazza del Plebiscito

Mercoledì 7 luglio 2021



ALEKSANDR NEVSKIJ

SERGEJ PROKOF’EV



Programma

Direttore | Juraj Valčuha

Maestro del Coro | Josè Luis Basso

Aram Il’ič Chačaturjan, Suite n.2 da Spartacus

Sergej Prokof’ev, Aleksandr Nevskij

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Piazza del Plebiscito

Giovedì 15 luglio 2021

Sabato 17 luglio



Giuseppe Verdi /

IL TROVATORE

Dramma lirico in quattro parti

Libretto di Salvadore Cammarano

tratto dal dramma El Trovador

di Antonio Garcìa Gutiérrez.

Direttore | Marco Armiliato

Maestro del Coro | José Luis Basso

Interpreti

Il Conte di Luna| Luca Salsi

Leonora | Anna Netrebko

Azucena | Anita Rachvelishvili

Manrico | Yusif Eyvazov

Ferrando | Andrea Mastroni

Ines | Vittoriana De Amicis

Ruiz | Gabriele Mangione

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo



domenica 25 luglio 2021

martedì 27 luglio 2021

giovedì 29 luglio 2021

sabato 31 luglio 2021

Gaetano Donizetti /

L’ELISIR D’AMORE

Opera in due atti

Libretto di Felice Romani

Direttore | Riccardo Frizza

Maestro del Coro | Josè Luis Basso

Regia | Damiano Michieletto

Scene | Paolo Fantin

Costumi | Silvia Aymonino

Interpreti

Adina | Rosa Feola

Nemorino | Xabier Anduaga

Belcore | Gabriele Viviani

Il Dottore Dulcamara | Nicola Alaimo

Giannetta | Francesca Benitez

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Produzione del Palau de les Arts Reina Sofia di Valencia

e del Teatro Real di Madrid

/ Concerto Corale



martedì 29 giugno 2021

SUMMONTE

Giovedì 1 luglio 2021

VILLE VESUVIANE

Carl Orff /

CARMINA BURANA

Per soli, coro, due pianoforti e percussioni

Direttore| José Luis Basso

Coro del Teatro di San Carlo

Venerdì 16 luglio 2021

TEATRO ROMANO DI BENEVENTO

Sabato 24 luglio 2021

ABBAZIA DEL GOLETO

Mercoledì 28 luglio 2021

REAL SITO DI CARDITELLO

Venerdì 30 luglio 2021

PARCO ARCHEOLOGICO CAMPI FLEGREI

(Castello Aragonese di Baia / Anfiteatro Flavio di Pozzuoli)

Giovedì 16 settembre 2021

ANFITEATRO CAMPANO (Santa Maria Capua Vetere)

Concerto Musiche da film

Direttore | Maurizio Agostini



Orchestra del Teatro di San Carlo

Domenica 18 luglio 2021

APERIA DELLA REGGIA DI CASERTA

CONCERTO SINFONICO

Direttore | Juraj Valčuha

Violino | Gennaro Cardaropoli

Orchestra del Teatro di San Carlo

Sabato 17 luglio 2021

APERIA DELLA REGGIA DI CASERTA

DA PETIPA A NUREYEV

A cura di Clotilde Vayer | Direttore del Balletto del Teatro di San Carlo

Programma

Estratti da La Bella Addormentata di Pëtr Il’ič Čajkovskij, coreografia di Marius Petipa

Atto II da Lago dei Cigni di Pëtr Il’ič Čajkovskij, coreografia di Rudolf Nureyev



Balletto del Teatro di San Carlo

Autunno 2021

Duomo di Napoli

Sabato 18 settembre 2021

LA CANTATA PER SAN GENNARO

Direttore | Josè Luis Basso

Gaetano Manna, CANTATA

per Soli, Coro e Organo



Coro del Teatro di San Carlo

Teatro di San Carlo

Domenica 19 settembre 2021

GALA CONCERTO IN OMAGGIO A ENRICO CARUSO

Direttore | Marco Armiliato

Tenori:

Francesco Meli

Javier Camarena

Francesco Demuro

Orchestra del Teatro di San Carlo

Duomo di Santa Maria degli Angeli – Salerno

Giovedì 30 settembre 2021

Wolfgang Amadeus Mozart /

REQUIEM

Direttore | Josè Luis Basso

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo

Duomo di Napoli

Venerdì 1ottobre 2021

Wolfgang Amadeus Mozart /

REQUIEM

Direttore | Josè Luis Basso

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo