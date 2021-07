Teatro in cammino: ecco il programma dal 15 al 19 luglio

Teatro in Cammino: nuovo fine settimana di Carovana artistica, percorsi teatrali per famiglie e ragazzi, ecco il programma dal 15 al 19 luglio.

Teatro in cammino è un progetto ideato l’anno scorso per creare una rete di collaborazione post emergenza fra le diverse realtà del teatro ragazzi in Campania a cui fanno parte otto realtà teatrali. L’idea è portare il teatro nelle piazze e nei luoghi all’aperto per regalare momenti di bellezza e divertimento.

Una programmazione che si inserisce nel circuito del progetto “La Campania è Teatro, Danza e Musica”, promosso da ARTEC/ Sistema MED in collaborazione con SCABEC Società Campana Beni Culturali e Fondazione Campania dei Festival.

Vediamo insieme il programma di Teatro in Cammino.

Giovedì 15 luglio, sempre alle ore 18, La Mansarda dell’Orco è in scena “Passeggiando tra le fiabe”, scritto da Roberta Sandias e diretto da Maurizio Azzurro.

A seguire, alle ore 19, I Teatrini presenta “Favole della saggezza” di Giovanna Facciolo, da Esopo, Fedro e La Fontaine, con Annarita Ferraro, Adele Amato de Serpis, e Melania Balsamo e con le percussioni dal vivo di Dario Mennella.

Venerdì 16 luglio, alle ore 18, nel Parco Giovanni Paolo II di Pomigliano d’Arco I Teatrini è in scena con “Favole della saggezza”. Subito dopo, Muricena Teatro in “Don Quijote: errare è umano, perseverare è cavalleresco“, scritto da Carlo Boso e Raffaele Parisi, diretto da Antonio Perna, con Gabriella Errico, Raffaele Parisi e Antonio Perna.

Sabato 17 luglio, sempre alle ore 18 a Pomigliano d’Arco, la Baracca dei Buffoni propone “TraNuvole”, ideato e diretto da Orazio De Rosa, con Gabriella Errico, Francesco Rivista, Antonio Spiezia, Carla Carelli e Orazio De Rosa. A seguire, la Mansarda Teatro dell’Orco torna con “Passeggiando tra le fiabe”.

Altra tappa di sabato 17 luglio, alle ore 18, è le Terrazze di Kikù a Napoli con Teatro Eidos in “La vera storia di Cappuccetto Rosso”, liberamente tratto da “Cappuccetto Rosso” di Charles Perrault, scritto e diretto da Virginio De Matteo, con Raffaella Mirra, Vincenzo De Matteo, Mimmo Soricelli e Eduarda Iscaro.

Si ritorna nel Parco Giovanni Paolo II di Pomigliano d’Arco domenica 18 luglio, alle ore 18, con Teatro Eidos in “La cicala, la formica e…” liberamente tratto da “La favole” di Jean de La Fontaine, scritto e diretto da Virginio De Matteo e con Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli e Virginio De Matteo.

Domenica 18 luglio, alle ore 18, nella Villa Comunale di Santa Maria Capua Vetere Muricena Teatro in “Fermate quei giullari”, ideato e scritto da Raffaele Parisi e Antonio Perna, con Antonio Perna e Adriano Falivene.

Subito dopo, Solot in “Un decamerone grande grande” a cura di Michelangelo Fetto, che è in scena con Assunta Maria Berruti e Massimo Pagano. Uno spettacolo per i più piccoli ispirato ad alcune novelle di Boccaccio.

Lunedì 19 luglio, alle ore 21, nel Castello Vinciprova a Pioppi, frazione di Pollica, Muricena Teatro in “Don Quijote: errare è umano, perseverare è cavalleresco”.