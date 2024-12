Taxi a Napoli, più corse fino al 5 gennaio 2025

La nuova ordinanza del Comune di Napoli porta un numero maggiore di taxi nel periodo che andrà dal 28 ottobre 2024 al 5 gennaio 2025.

Fino al 5 gennaio 2025 ci saranno più taxi a Napoli, mattina e sera, per accompagnare cittadini e turisti. L’ordinanza, come riportato dall’articolo di Fanpage, è arrivata dal Comune di Napoli proprio in questi giorni e porta con sé nuovi orari. Secondo il testo scritto da Pierluigi Frattasi, i taxi, il cui numero andrà ad aumentare, saranno in servizio a partire dalle 5:30 del mattino fino alla mezzanotte.

I nuovi orari prevedono l’inizio del lavoro alle ore 5:30, portando il turno a terminare alle ore 14:00. Il turno successivo, che avrà inizio alle ore 14:00, terminerà alle ore 24:00. Inoltre, prosegue Fanpage riportando l’ordinanza del Comune di Napoli, sarà sospeso il “riposo settimanale dei tassisti del servizio taxi del turno” che avrà inizio alle ore 14:00 e terminerà alle ore 23:00 “che dovrà essere recuperato nella settimana immediatamente successiva, in giorni non festivi”.