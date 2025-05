Assalto a lidi da Varcaturo a Castel Volturno: prime misure contro caos traffico

Una riunione in Prefettura è stata l’occasione per approfondire le cause che hanno determinato il blocco della circolazione stradale tra Varcaturo e Castelvolturno la notte tra l’1 e il 2 maggio, coinvolgendo numerosi veicoli rimasti fermi nel traffico, e mettere a punto le prime misure.

Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha presieduto una riunione del Comitato Operativo per la Viabilità al quale ha partecipato il Prefetto di Caserta, Lucia Volpe, per l’approfondimento congiunto delle cause che hanno determinato il blocco della circolazione stradale tra Varcaturo e Castelvolturno la notte scorsa, coinvolgendo numerosi veicoli rimasti fermi nel traffico.

Al Comitato hanno preso parte anche i Sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Castelvolturno, i rappresentanti del Commissario straordinario di Giugliano in Campania, i vertici delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco di entrambe le province e di ANAS.

Nell’esame delle soluzioni proposte per il superamento delle criticità si è tenuto conto degli snodi viari immediatamente precedenti a Varcaturo che, tuttavia, possono influire sul traffico come la Rotonda Cavani a Pozzuoli e tutte le zone nei pressi dei lidi che si trovano sui territori dei Comuni di Pozzuoli, Giugliano in Campania e Castelvolturno.

Il Sindaco di Pozzuoli ha anticipato al consesso che valuterà l’adozione di una ordinanza sperimentale nei giorni festivi e prefestivi, volta a disciplinare l’orario delle attività balneari per consentire il deflusso delle vetture prima dell’arrivo degli avventori serali presso le altre attività commerciali. Il Comune di Giugliano in Campania si raccorderà con quello di Castelvolturno per valutare eventuali correttivi ai dispositivi di marcia; infine, fin da questo fine settimana, i Prefetti hanno disposto il potenziamento dei servizi delle polizie locali per rafforzare le attività di contrasto alla sosta “selvaggia” e incontrollata di autovetture che impedisce il regolare flusso del traffico. I Comuni valuteranno, altresì, l’opportunità di dotarsi di carroattrezzi per la rimozione forzosa dei veicoli in sosta vietata.