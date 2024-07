Summer Concert 2024 al Museo Campano di Capua

Associazione Anna Jervolino & Orchestra da Camera di Caserta presenta: SUMMER CONCERT 2024, LUGLIO AL MUSEO a Capua al Museo Campano dal 04 al 31 luglio

Torna Summer Concert con Luglio al Museo, un mese di concerti imperdibili al Museo Campano di Capua dal 4 al 31 luglio 2024. Comincia così la prima parte di un’estate all’insegna della buona musica, con capolavori del grande repertorio e proposte per “orecchie curiose”.

Il programma del Luglio al Museo è articolato in 9 appuntamenti – un ciclo serale di sei concerti e tre matinée – e propone recital pianistici dei vincitori dei più importanti concorsi internazionali al loro debutto regionale quali Yuanfan Yang / Premio Casagrande 2023 (giovedì 04 luglio ore 20), Jeonghwan Kim / Premio Sidney International Piano Competition 2023 (martedì 9 luglio ore 20) e Anthony Ratinov / Secondo Premio al Busoni 2023 e Terzo Premio al Concorso di Montreal 2024 (venerdì 19 luglio ore 20).

Da non perdere poi i concerti da camera con il Trio Sheliak (sabato 27 ore 20 e domenica 28 luglio ore 11.15) e con il Quartet Integra (mercoledì 31 luglio ore 20), quest’ultimo già ospite della passata edizione e che quest’anno si avvale della collaborazione della pianista Eloisa Cascio per l’esecuzione del Quintetto di Schumann.

Completano il Luglio al Museo un omaggio alla musica francese a cura del duo di flauto e pianoforte Laura Guatti e Loris Orlando (domenica 21 luglio ore 11.15) e due concerti dei pianisti Ghadeer Abaido e Svetozar Ivanov (sabato 13 ore 20 e domenica 14 luglio ore 11.15), entrambi docenti presso la Facoltà di Musica dell’Università della Florida del Sud che, da soli e in duo, proporranno interessanti accostamenti di brani noti a proposte di raro ascolto con commistioni di musica e poesia.

Luglio al Museo è la prima parte di un’estate all’insegna della grande musica. La rassegna proseguirà in agosto con un itinerario in terra di Lavoro ed altri imperdibili appuntamenti di prossima diffusione. Tra le particolarità del Luglio al Museo i concerti-maratona dei pianisti Ghadeer Abaido e Svetozar Ivanov (sabato 13 luglio) e del Trio Sheliak (sabato 27 luglio) così come le improvvisazioni À la manière de… di Yuanfan Yang su temi e stili suggeriti dal pubblico, in occasione del concerto inaugurale in programma giovedì 4 luglio alle ore 20. Yuanfan Yang, classe 1997, laureato al Royal College of Music di Londra e alla Royal Academy of Music, si è perfezionato presso il Royal Northern College of Music ed è l’ultimo vincitore del prestigioso Concorso Casagrande di Terni, viatico per alcuni tra i più affermati pianisti attuali.

Pianista, compositore ed improvvisatore, Yuanfan è tra i più poliedrici musicisti della nuova generazione. L’International Piano Magazine ha scritto: “Le sue interpretazioni di Schumann e Liszt rivaleggiavano con quelle del giovane Ashkenazy” mentre, in merito alle sue composizioni, The Observer si è così espresso: “Intensità piena di sentimento”. Oltre ad una intensa attività concertistica preso le più importanti sale del mondo, ha composto quattro concerti per pianoforte e orchestra eseguiti in Cina, Francia, Russia e Regno Unito.

La sua versatilità e poliedricità si manifesta anche attraverso le improvvisazioni “à la manière de…” che realizza al termine dei concerti su temi e stili suggeriti dal pubblico. Per l’occasione eseguirà Reflets dans l’eau di Claude Debussy, la Sonata di Bela Bartok, il Carnaval di Robert Schumann, la Sonata n. 2 op. 35 di Fryderick Chopin, una sua composizione, Waves e, a fine concerto, le improvvisazioni su temi e stili suggeriti dal pubblico. Il Luglio al Museo è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Campania e si avvale della collaborazione del Museo Campano di Capua.

Il costo dei biglietti per il Luglio al Museo è di 6 euro l’intero e 3 euro il ridotto per i giovani entro i 25 anni. Sono previste anche forme di abbonamento.

Calendario

Luglio al Museo

Capua Museo Campano

04 > 31 luglio

Giovedì 04 20.00

Yuanfan Yang pianoforte

Premio Casagrande 2023

Claude Debussy

Reflets dans l’eau

Yuanfan Yang

Waves

Robert Schumann

Carnaval op.9

Fryderick Chopin

Sonata n.2 in si bemolle minore op.35

Bela Bartok

Sonata

À la manière de…

Improvvisazioni su temi e stili suggeriti dal pubblico

Martedì 09 20.00

Jeonghwan Kim pianoforte

Premio Sidney International Piano Competition 2023

Ludwig van Beethoven

Sonata n.16 in sol maggiore op.31 n.1

Bela Bartok

Suite all’Aria aperta

Fryderick Chopin

Sonata n.3 in si minore op.58

Andante spianato e Grande Polacca brillante op.22

Sabato 13

> 20.00

Ghadeer Abaido pianoforte

Johann Sebastian Bach

Ciaccona

dalla Partita per violino solo BWV 1004

(trascrizione di Ferruccio Busoni 1866 – 1924)

Johannes Brahms

Fantasie op.116

Fryderick Chopin

Quattro studi dall’op.25

> 21.00

Svetozar Ivanov pianoforte

Alexander Scriabin

Cinque Preludi dall’op.11

Tre Audio – Vignette

I’m (Io sono)

musiche di

Alexander Scriabin (1872 – 1915)

testi di

John Clare (1793 – 1864)

Il Pleut (Piove)

musiche di

Kaija Saariaho (1952 – 2023)

& George Crumb (1943)

testi di

Guillaume Apollinaire (1880 – 1918

The Bells (Le campane)

musiche di

Henry Cowell (1897 – 1965)

&Luciano Berio (1925 – 2003)

testi di

Edgar Allan Poe (1809 – 1949)

(voci registrate Bianca Huebbers&Michela Piccini)

Ludwig van Beethoven

Sonata n.32 in do minore op.111

Domenica 14 11.15

Ghadeer Abaido &Svetozar Ivanov pianoduo

Fancy….

Johann Sebastian Bach

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106

(Corale Il tempo di Dio è il tempo migliore)

(trascrizione di György Kurtág 1947 – 2019)

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasia in fa minore KV 698

Thomas Tomkins

Fancy for two to play

David Lang

Gravity

Nicholas Carleton

A Verse for two to play

Franz Schubert

Fantasia in fa minore D 940

Johann Sebastian Bach

Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106

(Corale Il tempo di Dio è il tempo migliore)

Fancy di John Keats

Seth Travaglino voce registrata

Venerdì 19 20.00

Anton Ratinov pianoforte

Secondo Premio Busoni 2023

Robert Schumann

Kreisleriana op.16

Fryderick Chopin

Ballata n.2 in fa maggiore op.38

Franz Schubert

Fantasia in do maggiore D 760 / Wanderer

Domenica 21 11.15

Laura Guatti flauto

Loris Orlando pianoforte

Jules Moquet

La flûte de Pan op.15

Gabriel Fauré

Siciliana op.78

Francis Poulenc

Sonata per flauto e pianoforte FP 164

Olivier Messiaen

Le Merle noir

Charles – Marie Widor

Suite per flauto e pianoforte op.34

Sabato 27

Trio Sheliak

Premio Farulli – Abbiati 2024

> 20.00

Franz Schubert

Sonatensatz D 28

Maurice Ravel

Trio in la minore

> 21.00

Franz Schubert

Trio n.2 in mi bemolle maggiore op.100

Domenica 28 11.15

Trio Sheliak

Premio Farulli – Abbiati 2024

Franz Joseph Haydn

Trio in la bemolle maggiore Hob XV:14

Ludwig van Beethoven

Trio in re maggiore op.70 n.1 / Spettri

Bohuslav Martinu

Trio n.3 in do H 332

Mercoledì 31 20.00

Quartett Integra

Secondo Premio ARD di Monaco 2022

con

Eloisa Cascio pianoforte

Ludwig van Beethoven

Quartetto in re maggiore op.18 n.3

Erwin Schulhoff

Five Pieces for String Quartet

Robert Schumann

Quintetto in mi bemolle maggiore op.44

INFO

Il Museo Campano è dotato di aria condizionata

BIGLIETTI

Intero 6.00 euro

Ridotto 3.00 euro*

*per giovani entro i 25 anni

ABBONAMENTI (8 concerti)

Giovedì 04 – ore 20.00 – Yuanfan Yang

Martedì 09 – ore 20.00 – Jeonghwan Kim

Sabato 13 – ore 20.00 – Ghadeer – Ivanov

Domenica 14 – ore 11.15 – Ghadeer – Ivanov

Venerdì 19 – ore 20.00 – A. Ratinov

Sabato 27 – ore 20.00 – Trio Sheliak

Domenica 28 – ore 11.15 – Trio Sheliak

Mercoledì 31 – ore 20.00 – Quartett Integra – E. Cascio

Intero 24,00 euro

Ridotto 12.00 euro*

*per giovani entro i 25 anni

CONCERTO FUORI ABBONAMENTO

Domenica 21 – ore 11.15 – L. Guatti – L. Orlando

Intero 6.00 euro

Ridotto 3.00 euro*

*per giovani entro i 25 anni e per gli abbonati

CONTACT

Segreteria organizzativa

0823 361801

www.autunnomusicale.com

info@autunnomusicale.com

Museo Campano

0823 149 7100

www.museocampanocapua.it