Street art a Napoli: i segni di Alessandro Cocchia in piazza Municipio

Piazza Municipio: in occasione del Maggio dei Monumenti l’asfalto di una delle piazze storiche di Napoli è stato abbellito dai segni dell’artista Alessandro Cocchia.

Dopo i 100 lupi del famoso scultore cinese Liu Ruowang, Piazza Municipio abbraccia un’opera di street art letteralmente impressa sull’asfalto di una delle strade storiche di Napoli.

Si tratta di una nuova installazione artistica realizzata con pittura naturale e rimovibile dall’artista Alessandro Cocchia (in arte Cocchia), che in occasione della 28ma edizione del Maggio dei Monumenti ha riempito Piazza Municipio di tanti segni.

Tanti simboli che si fondono in uno spazio non casuale, in quella che è “la piazza del porto”, ovvero la culla di culture differenti che danno vita ad un mosaico armonioso.

L’installazione (le cui foto hanno rapidamente fatto il giro dei social) sarà monitorata dalla Startup JustOnEarth, che fornirà un rapporto per valutarne l’impatto e la sostenibilità, rappresentando un’esortazione alla convivenza tra persone, territorio e ambiente.

Foto: pagina Facebook “Cocchia”