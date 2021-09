Stasera in tv mercoledì 8 settembre: “Lo chiamavano Jeeg Robot” su Rai Movie

Lo chiamavano Jeeg Robot è un film del 2015 diretto e prodotto da Gabriele Mainetti, dal soggetto di Nicola Guaglianone e Menotti.

Il titolo del film è una citazione alla serie manga e anime Jeeg robot d’acciaio di Gō Nagai poiché uno dei personaggi principali crede che Hiroshi Shiba, l’eroe della serie, esista nel mondo reale e lo identifica con Enzo Ceccotti, il protagonista.

La distribuzione del film è a cura della Lucky Red. L’opera è stata presentata in anteprima alla decima edizione della Festa del Cinema di Roma il 17 ottobre 2015, e in seguito al Lucca Comics & Games il successivo 30 ottobre. Il film è stato distribuito nelle sale italiane dal 25 febbraio 2016. Il film è stato distribuito nuovamente nelle sale dal 21 aprile 2016 a livello nazionale.

In una Roma in lotta tra clan criminali, Enzo Ciccotti è solo un ladruncolo di borgata. Inseguito dalla polizia per un furto, si tuffa nel Tevere e cade in un barile di materiale radioattivo. Il giorno dopo si risveglia dotato di una forza e resistenza sovrumane. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l`eroe del famoso cartone giapponese Jeeg Robot d’Acciaio…