Stasera in tv martedì 18 gennaio: “Avengers: Age of Ultron” su Rai 4

Avengers: Age of Ultron – 21:20 Rai 4

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Avengers: Age of Ultron

Avengers: Age of Ultron Uscita: 2015

2015 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: Joss Whedon

Joss Whedon Cast: Robert Downey jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Aaron Taylor-Johnson, Jeremy Renner, Anthony Mackie, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson, Chris Evans, Mark Ruffalo

TRAMA

Avengers: Age of Ultron è un film del 2015 scritto e diretto da Joss Whedon.

Basato sul team di supereroi Marvel Comics dei Vendicatori, è prodotto dai Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures. È l’undicesimo film del Marvel Cinematic Universe ed è il sequel di The Avengers del 2012.

Il film è stato annunciato nel maggio 2012, subito dopo l’uscita di The Avengers. Nell’agosto dello stesso anno Joss Whedon, regista del primo film, ha firmato per tornare in cabina di regia e poco dopo è stata fissata la data di uscita.

Il film è stato distribuito in 2D, 3D e IMAX 3D il 22 aprile 2015 in Italia, Francia, Norvegia e Svezia, e nei giorni seguenti nel resto del mondo. Negli Stati Uniti è stato distribuito il 1º maggio 2015.