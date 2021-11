Stasera in tv martedì 16 novembre: “Joker” su Canale 5

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 16 novembre. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Joker – 21:20 Canale 5 Genere: Thriller

Thriller Uscita: 2019

2019 Regista: Todd Phillips

Todd Phillips Cast: Joaquin Phoenix, Robert De Niro TRAMA Joker è un film del 2019 diretto da Todd Phillips. La pellicola, basata sull’omonimo personaggio dei fumetti DC Comics, ma scollegata dal DC Extended Universe, vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. Il film si è aggiudicato il Leone d’oro alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, vincendo inoltre due Golden Globe e due Premi Oscar su ben undici candidature, record per l’edizione, divenendo la prima pellicola basata su un personaggio DC Comics a concorrere come miglior film, nonché la seconda, basata su personaggi appartenenti al mondo dei fumetti, ad essere candidata in questa categoria. Thriller psicologico che si sofferma sulla discesa agli inferi di Arthur Fleck, un attore comico fallito, ignorato e torturato dalla societa’, affetto da una rara malattia neurologica che gli provoca una risata incontrollata e sulla sua trasformazione sofferta e drammatica in uno dei piu’ pericolosi criminali della Gotham dei primi anni Ottanta, “Joker”. In un accesso d’ira dopo aver appreso la verita’ sul suo passato, Arthur prendera’ una decisione sbagliata che scatenera’ una reazione a catena di eventi. Night Hunter – 21:15 Sky Cinema Il pistolero – 21:00 Iris The Equalizer – Il vendicatore – 21:20 Rai 4 The Departed – Il bene e il male – 21:15 Premium Cinema 2 Detroit – 21:10 Rai Movie 3 donne al verde – 21:15 Cielo La storia infinita – 21:10 Paramount Channel Harry Potter e la pietra filosofale – 21:00 Sky Family