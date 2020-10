Stasera in tv, i film di mercoledì 14 ottobre: “Chiamami col tuo nome” su Rai Movie

71

Ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata mercoledì 14 ottobre. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv.

Genitori quasi perfetti – 21:15 Sky Cinema Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2019

2019 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 93′

93′ Regista: Laura Chiossone

Laura Chiossone Cast: Anna Foglietta, Lucia Mascino, Paolo Calabresi TRAMA Simona è una mamma single quarantenne con un figlio, Filippo, che sta per compiere l’ottavo compleanno. Bisogna organizzare una festa e, anche se si sente terribilmente inadeguata al ruolo, si dedica anima e corpo al compito di ospitare un pugno di ragazzini chiassosi insieme ai rispettivi genitori. Si presenta di tutto: coppia solida ‘so tutt’io’, il mammo disoccupato che fa del suo meglio, l’estetista ipersessuata, il manager appena separato pesce fuor d’acqua e infine la mamma arcobaleno..se ne vedranno delle belle. Out of Sight – Gli opposti si attraggono – 21:00 Iris Genere: Poliziesco

Poliziesco Titolo originale: Out of sight

Out of sight Uscita: 1998

1998 Nazionalità: USA

USA Durata: 123′

123′ Regista: Steven Soderbergh

Steven Soderbergh Cast: George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames, Albert Brooks, Don Cheadle, Jim Robinson, Donna Frenzel Jack Reacher – La prova decisiva – 21:30 Italia 1 Genere: Azione

Azione Titolo originale: Jack Reacher

Jack Reacher Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 130′

130′ Regista: Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie Cast: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins TRAMA A Pittsburgh, in Pennsylvania, cinque persone, senza apparentemente nulla in comune, vengono uccise da un cecchino. Le prove conducono con facilità a James Barr, ex militare reduce della guerra nel Golfo. Interrogato dal detective Emerson scrive solo un nome su un foglio: Jack Reacher, ex poliziotto militare che ora sembra sparito nel nulla. Quando Reacher sente alla tv la storia di Barr, è lui stesso a presentarsi al detective. Ma la sua versione dei fatti sarà diversa da quella che tutti si aspettano…

Gamer – 21:20 Rai 4

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Gamer

Gamer Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Mark Neveldine, Brian Taylor

Mark Neveldine, Brian Taylor Cast: Gerard Butler, Michael C. Hall, Amber Valletta, Logan Lerman, Alison Lohman, Terry Crews, John Leguizamo, Milo Ventimiglia

TRAMA