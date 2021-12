Stasera in tv giovedì 30 dicembre: “Will Hunting – Genio ribelle” su Italia 1

Will Hunting – Genio ribelle (Good Will Hunting) è un film del 1997 diretto da Gus Van Sant e interpretato da Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, Casey Affleck, Stellan Skarsgård e Minnie Driver.

Girato a Boston, Massachusetts, racconta la storia di un ragazzo prodigio che fa le pulizie al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ai Premi Oscar 1998 ha trionfato nelle categorie migliore sceneggiatura originale (Matt Damon e Ben Affleck) e miglior attore non protagonista (Robin Williams).

Il film è dedicato alla memoria del poeta Allen Ginsberg e dello scrittore William S. Burroughs, entrambi morti nel 1997.

Will si guadagna da vivere come addetto alle pulizie del Mit, il celebre Massachusetts Institute of Technology. È orfano e ha avuto un’infanzia difficile, ma è anche un genio della matematica. Grazie alla sua memoria fotografica, infatti, può leggere un libro in una manciata di minuti e ha una cultura che spazia in diversi campi. Quando per puro caso il professor Lambeau lo vede risolvere un’equazione difficilissima si interessa al suo caso e decide di farlo seguire da un suo amico psicologo, Sean McGuire.