Calcio Napoli, Spalletti sorride: Insigne e Fabian negativi al Covid

Il tecnico del Calcio Napoli ritrova Lorenzo sinsigne e Fabian Ruiz, guariti dal Covid, in vista della sfida contro la Juventus del 6 gennaio.

Buone notizie per il Calcio Napoli. La società partenopea ha annunciato che Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz sono ora negativi al Covid-19. A questo punto resta fuori causa Covid Hirving Lozano, risultato positivo a un tampone effettuato in Messico, dove l’attaccante si trovava per le vacanze natalizie in attesa di ritornare in Italia.

Lozano è stato sottoposto a un tampone molecolare, da cui è emersa la sua positiva al Covid nonostante il vaccino. Ad annunciarlo era stata la stessa società azzurra, con questo comunicato apparso sui propri canali social: “Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio”, si legge sul profilo Twitter del club.

Il recupero di Insigne e Fabian prova a mettere una pezza alla piena emergenza in casa Napoli in vista della ripresa di campionao il 6 gennaio contro la Juventus. Mario Rui è stato squalificato per un turno; Osimhen, Koulibaly, Anguissa e Ounas parteciperanno alla Coppa d’Africa.