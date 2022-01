Stasera in tv giovedì 13 gennaio: “Harry Potter e la camera dei segreti” su Italia 1

Harry Potter e la camera dei segreti – 21:20 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: Harry Potter and the Chamber of Secrets

Harry Potter and the Chamber of Secrets Uscita: 2002

2002 Nazionalità: USA

USA Durata: 161′

161′ Regista: Chris Columbus

Chris Columbus Cast: Daniel Radcliffe, Tom Felton, Alan Rickman, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Griffiths

TRAMA

Harry Potter e la camera dei segreti (Harry Potter and the Chamber of Secrets) è un film del 2002 diretto da Chris Columbus, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo, secondo episodio della saga di Harry Potter, scritta da J. K. Rowling. Come il primo episodio, il film è prodotto da David Heyman e distribuito dalla Warner Bros.

Il film è stato distribuito a partire dal 15 novembre 2002 negli Stati Uniti, e dal successivo 6 dicembre in Italia.